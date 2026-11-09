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Prime de Noël 2026 : le versement aura lieu le 15 décembre, voici qui pourra en bénéficier

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information fournie par Boursorama avec Newsgene 09/11/2026 à 14:51

2,3 millions de foyers devraient bénéficier de cette aide exceptionnelle. (Moerschy / Pixabay)

2,3 millions de foyers devraient bénéficier de cette aide exceptionnelle. (Moerschy / Pixabay)

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a annoncé la date de versement de la prime de Noël 2026. Cette aide, destinée aux ménages les plus modestes, sera versée à partir du 15 décembre. Voici les informations à connaître.

C'est un coup de pouce attendu par de nombreux foyers à l'approche des fêtes de fin d'année. La prime de Noël sera versée le 15 décembre prochain, a annoncé le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, dimanche 8 novembre. 2,3 millions de foyers devraient bénéficier de cette aide exceptionnelle, indique RMC Conso .

Créée en 1998, cette prime est destinée à « soutenir le pouvoir d'achat des personnes les plus précaires à l'approche des fêtes de fin d’année » , peut-on lire sur le site du Gouvernement . Sont concernés : les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation équivalent retraite (AER).

Versement automatique

À titre d'exemples, en 2025, la prime de Noël s'élevait à 152,45 euros pour une personne seule, à 228,68 euros pour un couple sans enfant et à 274,41 euros pour un couple avec un enfant. Selon nos confrères, les montants de 2026 devraient être similaires à ceux-ci. En revanche, pour les bénéficiaires de l'ASS ou de l'AER, le montant ne varie pas selon la composition du foyer. Il s'agit d'un forfait unique de 152,45 euros.

La prime de Noël est versée automatiquement, selon la situation des bénéficiaires, par la Caisse d'allocations familiales (CAF), la Mutualité sociale agricole (MSA) et France Travail. Aucune démarche n'est nécessaire pour en bénéficier. À noter que cette aide exceptionnelle n'est pas imposable.

© Boursorama avec Newsgene
3 commentaires
  • 15:41

    on rase gratis encore et encore pour entretenir la fainéantise

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