information fournie par Mingzi • 26/11/2026 à 08:29

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Cinq ans. C'est le temps dont vous disposez après un divorce pour réclamer ce que votre ex vous doit. Passé ce délai, tout est perdu … à moins que le notaire ne soit passé par là.

Le divorce prononcé, tout n'est pas réglé pour autant. Reste à partager les biens et à faire les comptes : qui a payé quoi, avec quel argent, pour quel bien. Ces discussions, souvent menées chez le notaire, peuvent durer des années. Pendant ce temps, une horloge discrète continue de tourner : celle de la prescription. Une ex-épouse vient d'en faire l'expérience, et d'obtenir en partie gain de cause devant la plus haute juridiction judiciaire française.

Cinq ans pour réclamer son dû

En droit, la prescription, c'est le délai au-delà duquel on ne peut plus agir en justice. Pour les « créances entre époux », ce délai est de cinq ans. Il s'agit, par exemple, de l'argent personnel que l'un a investi dans un bien commun ou dans un bien de l'autre. Bonne nouvelle : certains actes peuvent « interrompre » la prescription, c'est-à-dire remettre le compteur à zéro.

Un divorce, un notaire, un désaccord

Dans cette affaire, le divorce devient définitif en mars 2017. La justice confie le partage à un notaire choisi d'un commun accord par les ex-époux. En février 2022, juste avant l'échéance des cinq ans, le notaire constate l'échec des discussions. Il dresse la liste des points qui fâchent : valeur des immeubles, comptes de gestion des biens, indemnité de départ à la retraite du mari …

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En mars 2022, l'ex-mari saisit le tribunal. L'ex-épouse, elle, ne formule ses demandes qu'en octobre 2022. Trop tard, tranche la cour d'appel : ses créances nées avant octobre 2017 sont prescrites.

Première leçon : l'action de votre ex ne vous protège pas

L'ex-épouse soutenait que l'action lancée par son ancien mari avait arrêté le chrono pour tout le monde. La Cour de cassation dit non. Seul celui qui réclame une somme peut interrompre la prescription, et lui seul en profite. Autrement dit, quand votre ex saisit la justice, il protège ses droits … pas les vôtres.

Deuxième leçon : le procès-verbal du notaire compte

Sur l'autre point, en revanche, la Cour lui donne raison. Le document établi par le notaire en février 2022, appelé « procès-verbal de difficultés », a bien interrompu la prescription des sommes qu'il mentionnait. Peu importe qu'il ait été rédigé avant la saisine du tribunal, ou que le notaire ait été choisi par les époux : il avait été désigné dans le cadre du jugement de divorce.

L'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel, qui devra réexaminer les demandes de l'ex-épouse. Petite précision : ce dossier relevait des règles en vigueur avant une réforme du divorce de 2015.

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Ce qu'il faut retenir

Après un divorce, ne comptez pas sur les démarches de votre ex pour préserver vos droits. Veillez à ce que vos réclamations figurent noir sur blanc dans le procès-verbal du notaire, et gardez un œil sur le calendrier. Au moindre doute, votre notaire ou un avocat pourra faire le point avec vous avant que le délai n'expire.

Source : Cour de cassation - 18 novembre 2026 - Pourvoi n° 24-21.855