« Nos clients arrivent avec beaucoup de certitudes » : les conseillers en gestion de patrimoine à l'épreuve de l'IA

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 24/11/2026 à 12:40

Les conseillers en gestion de patrimoine font face à la concurrence de l'IA. (illustration) (Aymanjed / Pixabay )

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine n'est pas épargné par le développement massif de l'IA. D'après un baromètre de l’AMF publié en 2025 et relayé par BFM Business , 11% des Français ont déjà eu recours à l'intelligence artificielle avant de réaliser un placement financier. Et cette proportion va considérablement grandir dans les années à venir puisque les jeunes générations font bien plus confiance à l'IA pour gérer leur argent : 19 % des moins de 35 ans l'ont déjà utilisé pour un investissement contre seulement 4% des plus de 55 ans.

L'IA fait encore beaucoup d'erreurs

Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine n'est cependant pas encore en danger. Seulement 5 % des sondés se contentent de l'IA pour faire leur choix tandis que 42% d'entre eux privilégient encore leur conseiller.

L'intelligence artificielle est souvent la première étape dans le processus de réflexion. Marion Chapel-Massot, dirigeant chez DeCarion, explique ainsi sur BFM Business que ses clients vont d'abord « demander un avis » à l'IA avant de se tourner vers un conseiller pour vérifier. « Nos clients arrivent avec beaucoup de certitudes et une partie de notre métier est de donner un avis plus complet et patrimonial » , explique-t-elle.

Les professionnels doivent donc maîtriser eux aussi l'IA mais conserver leur expertise et adapter au mieux leur analyse en fonction du profil du client. Car les outils ne sont pas encore fiables aujourd'hui, encore plus dans un secteur aussi délicat que le placement financier. « On voit encore beaucoup d'erreurs sur la donnée de l'IA relative à la fiscalité, au patrimoine, à la bourse » , affirme Marion Chapel-Massot.