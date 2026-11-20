information fournie par Boursorama avec Newsgene • 20/11/2026 à 12:38

L'acompte sur salaire n'est pas un crédit mais une rémunération versée de manière anticipée. (Moerschy / Pixabay)

L'acompte sur salaire s'impose comme une solution pour les Français confrontés à des difficultés de trésorerie. Selon les données de Silae, qui traite chaque mois 7 millions de bulletins de paie, les demandes d'acomptes ont été multipliées par 2,7 entre 2021 et 2025, rapporte Le Parisien . Environ un Français sur cinq aurait déjà eu recours à ce dispositif.

Contrairement à une avance sur salaire, qui correspond à un prêt accordé par l'employeur sur une rémunération à venir, l'acompte permet de percevoir une partie du salaire correspondant à un travail déjà effectué au cours du mois. Il ne s'agit donc pas d'un crédit, mais d'une rémunération versée de manière anticipée. D'après une étude Ipsos, les motivations sont surtout liées aux dépenses courantes. Parmi les salariés susceptibles de demander un acompte, 29 % envisageraient de le faire pour remplir leur chariot de courses ou payer leurs transports, 27 % pour régler leurs factures et 9 % pour payer leur loyer.

L'employeur ne peut pas refuser une première demande

Interrogée par Le Parisien , une mère célibataire, secrétaire dans un centre de santé près de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), y a déjà eu recours. Elle explique avoir du mal à équilibrer son budget après le paiement du loyer et des factures. « Maintenant, quand c’est trop compliqué, pour éviter de payer des agios, je préfère demander un acompte. Ça permet de vivre jusqu’à la fin du mois plus sereinement » , explique-t-elle.

Si cette pratique se développe, certains salariés ressentent toujours une certaine gêne à solliciter leur employeur. Pourtant, le Code du travail permet aux salariés mensualisés de demander un acompte correspondant à la rémunération du travail déjà accompli. L'employeur ne peut pas refuser une première demande au cours du mois. Les démarches sont facilitées par les applications de gestion des ressources humaines, qui permettent désormais de solliciter un acompte en ligne, sans avoir à en parler à un responsable.