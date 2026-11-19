Le prix repère du gaz flambe de 5,8 % au 1er décembre : quel impact sur votre facture ?

information fournie par Moneyvox • 19/11/2026 à 14:31

Le prix repère du gaz est en train de flamber. Quelles conséquences pour vous ? ( Crédits photo: © Daniele Mezzadri - stock.adobe.com )

Nouvelle hausse pour les ménages chauffés au gaz. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé lundi 9 novembre une augmentation moyenne de 5,8 % du prix repère au 1er décembre, conséquence de la flambée des cours sur les marchés.

L'hiver s'annonce coûteux pour les foyers qui se chauffent ou cuisinent au gaz. Selon les estimations de la CRE, les consommateurs concernés verront leur facture de décembre s'alourdir d'environ 16 euros en moyenne. Sur l'ensemble de l'année 2026, la note grimpe de 11,8 % par rapport à 2025 pour un consommateur moyen, soit 143 euros de plus.

Depuis la disparition des tarifs réglementés du gaz, le régulateur publie chaque mois un prix repère . Il ne s'agit pas d'un contrat que l'on peut souscrire, mais d'une référence sur laquelle de nombreux fournisseurs alignent leurs offres. Les clients ayant choisi une offre indexée sur ce prix subiront donc directement la hausse : fin 2025, ils représentaient 6 millions de foyers résidentiels, en comptant particuliers, associations et petites entreprises.

Les abonnés à une offre à prix fixe, soit près de 40 % des clients résidentiels à la fin de l'année dernière, échappent en revanche à cette augmentation. La CRE souligne d'ailleurs que ce type de contrat protège les consommateurs lorsque les prix s'envolent.

Les nouveaux tarifs du kWh

À partir du 1er décembre, le kilowattheure coûtera 0,201 euro pour les foyers qui utilisent le gaz pour la cuisson et l'eau chaude, et 0,169 euro pour ceux qui s'en servent pour le chauffage. Le prix de l'abonnement, lui, ne bouge pas.

Cette hausse s'explique par la situation géopolitique. La présidente de la CRE, Emmanuelle Wargon, a rappelé auprès de l'AFP que la France achète à l'étranger 95 % du gaz qu'elle consomme et subit donc les prix fixés sur le marché mondial. Or, depuis la crise dans le détroit d'Ormuz, l'offre disponible s'est réduite, ce qui pousse les cours vers le haut.

L'évolution du coût d'approvisionnement, l'indicateur qui suit les prix de gros du gaz en France et sert de base au calcul du prix repère, illustre l'ampleur du mouvement. Il passera de 71,12 euros en novembre à 80,47 euros en décembre. En avril 2026, avant que le conflit ne pèse sur les marchés, il n'atteignait que 29,84 euros : il a donc presque triplé en huit mois.