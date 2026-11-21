information fournie par Boursorama avec LabSense • 21/11/2026 à 08:30

La Poste : combien vous coûteront les courriers et colis à partir de 2027 ? / iStock.com - Irina Shatilova

Timbres : la hausse ne lèvera pas le pied

L’opérateur qui invitait jadis les Français à "bouger avec La Poste" applique depuis plusieurs années son slogan, en faisant sans cesse bouger ses tarifs... à la hausse. À compter du 1er janvier 2027, les prix du courrier et des colis relevant du service universel connaîtront ainsi une hausse moyenne de 6,73 %. La lettre verte, référence des envois du quotidien, passera de 1,52 € à 1,67 € pour un pli de moins de 20 grammes, soit près de 10 % d'augmentation. Selon l'UFC-Que Choisir, son tarif aura ainsi plus que doublé en dix ans. Les autres produits suivent le mouvement : la Lettre Services Plus grimpera à 3,67 €, la e-lettre rouge à 1,70 € et la lettre recommandée de 20 g à 6,47 €, soit 36 centimes supplémentaires.

Envoyer à l'étranger coûtera aussi plus cher

Les particuliers qui expédient régulièrement du courrier hors de France devront également mettre la main à la poche. Le tarif de la lettre internationale jusqu'à 20 g passera de 2,25 € à 2,45 €, soit une progression de près de 9 %. Ce tarif unique permet d'envoyer une lettre vers n'importe quel pays du monde. Petite consolation : le prix du sticker « suivi », qui permet de suivre l'acheminement d'un courrier, restera stable à 0,50 €. De même, les utilisateurs du service MonTimbrenLigne continueront à bénéficier d'une réduction. Une lettre verte de 20 g affranchie en ligne coûtera ainsi 1,63 €, soit quatre centimes de moins que le tarif classique.

Colissimo : une hausse plus modérée

Côté colis, la facture grimpera également, mais dans des proportions plus limitées. Les tarifs Colissimo destinés aux particuliers augmenteront en moyenne de 4,1 %, que ce soit pour les envois en France métropolitaine ou à l'international. Une exception mérite toutefois d'être soulignée : les colis expédiés entre la Métropole et l'Outre-mer verront leurs tarifs diminuer d'environ 5 %. Une mesure déjà amorcée en 2026 et reconduite l'année suivante. En revanche, certains envois entre territoires ultramarins devraient, eux, connaître une augmentation de 5,4 % en moyenne.