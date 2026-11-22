information fournie par Boursorama avec LabSense • 22/11/2026 à 08:30

Jours fériés 2027 : quels jours poser pour profiter de longs week-ends ? / iStock.com - Arvydas Lakacauskas

Dans le camp des occasions manquées...

La Fête du Travail (1er mai), la Victoire de 1945 (8 mai) et Noël (25 décembre) tomberont un samedi, tandis que l'Assomption se retrouvera coincée un dimanche... De quoi faire grincer les dents des chasseurs de ponts et autres grands maîtres du calendrier, qui verront s'envoler quelques précieuses journées de repos sans possibilité de récupération automatique. Si certains professionnels amenés à travailler régulièrement les week-ends pourront peut-être bénéficier de contreparties ou de jours de repos selon les dispositions applicables dans leur entreprise ou leur convention collective, la majeure partie des salariés verront ces jours fériés perdus, sans le moindre bonus.

Quelques pépites à entourer dès maintenant au feutre rouge

Plusieurs dates se révèleront, a contrario, particulièrement favorables... On attaque en fanfare avec le Jour de l'An (vendredi 1er janvier). On poursuit avec celles qui tombent inévitablement un jour ouvré : le lundi de Pâques (29 mars), l'Ascension (jeudi 6 mai), et le lundi de Pentecôte (17 mai, mais il est souvent travaillé). La Fête nationale (mercredi 14 juillet), la Toussaint (lundi 1er novembre) et l'Armistice (jeudi 11 novembre) représenteront enfin également de belles opportunités. Entre lundis accolés au week-end, jeudis propices aux ponts et mercredi stratégiquement placé en plein cœur de l'été, ces dates constituent les principales opportunités à exploiter pour maximiser ses périodes de repos. Certaines permettent même, avec un minimum de jours posés, de construire de véritables mini-vacances. Reste ensuite à savoir comment jouer au mieux ses cartes pour transformer ces opportunités en longues parenthèses loin du bureau.

Les bons coups à réaliser pour multiplier les longs week-ends

À vos agendas ! Pour tirer le meilleur parti du calendrier 2027, plusieurs journées méritent d'être ciblées. En posant le vendredi 7 mai, entre l'Ascension (jeudi 6 mai) et le week-end, il sera possible de profiter de quatre jours de repos consécutifs. Même logique avec le vendredi 12 novembre, à la suite de l'Armistice du 11 novembre, également férié un jeudi. Les amateurs de coupures estivales pourront quant à eux poser les lundi 12 et mardi 13 juillet afin de bénéficier de cinq jours de repos d'affilée, du samedi 10 au mercredi 14 juillet inclus. En ajoutant les jeudi 15 et vendredi 16 juillet, la parenthèse pourra même être prolongée jusqu'à neuf jours consécutifs, du 10 au 18 juillet, pour seulement quatre jours ouvrés de congés. De quoi offrir de belles bouffées d'oxygène aux salariés les plus stratèges.