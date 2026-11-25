information fournie par Boursorama avec LabSense • 25/11/2026 à 08:30

IA : faut-il souscrire un abonnement ? / iStock.com - Infinite Creations

L’IA accessible sans abonnement

Difficile d’échapper à l’intelligence artificielle, tant elle est omniprésente. Il suffit d’effectuer une recherche en ligne sur Google pour que les premiers résultats proposés soient générés par IA (sauf si vous ajoutez « -ia » à votre recherche). L’IA est aussi dans votre antivirus, l’application de votre banque et autres. Vous l’aurez compris, il est possible d’utiliser l’IA sans souscrire d’abonnement. Si on s’intéresse à Gemini (Google), on peut profiter de certaines fonctionnalités sans abonnement. C’est d’ailleurs aussi le cas avec ChatGPT Free d’OpenAI. Avec Claude, proposé par Anthropic, une session qui se réinitialise toutes les 5 heures d’utilisation a été mise en place. Toutefois, comme avec d’autres services et logiciels, les versions avec abonnement payant offrent davantage de possibilités. Avec ChatGPT Free et Go, par exemple, si les messages textes sont désormais illimités, le mode vocal, notamment, est restreint. L’IA gratuite et sans abonnement permet d’attirer des utilisateurs qui, ensuite, passeront peut-être à une version payante.

IA : avec ou sans abonnement ?

Si les fonctionnalités gratuites et accessibles sans abonnement vous suffisent, nul besoin de souscrire un abonnement payant (les tarifs démarrent à environ 20 € par mois mais il existe des offres à moins de 10 €). Listez vos besoins. L’IA vous servirait-elle pour un usage personnel limité ou pour un usage professionnel plus « poussé » ? Comparez les offres proposées par les différents acteurs du secteur et voyez celle qui répond le mieux à vos attentes ainsi qu’au budget que vous pouvez ou voulez consacrer à un abonnement. Enfin, demandez-vous si vous avez réellement besoin de l’intelligence artificielle pour les tâches que vous souhaitez effectuer. S’il s’agit d’écrire des e-mails, elle n’est pas franchement nécessaire. Pour des recherches en ligne, vous pouvez aussi vous passer d’IA puisqu’il existe de nombreuses ressources fiables comme les dictionnaires et autres encyclopédies numériques. Mais pourquoi faut-il bien réfléchir avant d’employer l’IA ? Car celle-ci a un important coût environnemental.

L’IA et son coût environnemental

Générer un message, faire une recherche ou encore « créer » des affiches avec l’intelligence artificielle, tout cela est devenu courant. Pourtant, l’emploi de l’IA a un coût environnemental loin d’être anecdotique. Thomas Brilland, du service Sobriété et consommation de l’ADEME, explique ainsi qu’on présente l’intelligence artificielle comme étant immatérielle alors qu’elle nécessite d’énormes équipements et infrastructures. Au cœur de l’IA se trouvent ainsi les puces GPU qui coûtent chacune entre 40 000 et 50 000 dollars et qui consomment, individuellement, autant qu’un four à micro-ondes que l’on n’éteindrait jamais. Or, dans un seul gros centre de calcul dédié à l'IA, on peut trouver des dizaines de milliers de puces GPU. Et si une seule requête requiert peu d’énergie, multipliée par plusieurs milliards, c’est une toute autre histoire. Entraîner les IA, les employer… Tout cela a un coût environnemental qu’il est essentiel de prendre en considération. N’oublions pas également tous ces travailleurs invisibles et précaires qui entraînent les IA et tous ces professionnels (traducteurs, graphistes et autres) remplacés par l’intelligence artificielle.