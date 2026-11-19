Crédit à la consommation : pourquoi les règles se durcissent et ce qui change pour les emprunteurs à partir du 20 novembre

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 19/11/2026 à 15:45

À partir du 20 novembre, les crédits de moins de trois mois ou de moins de 200 euros seront considérés comme des crédits à la consommation. (Rupixen / Pixabay)

Les crédits à la consommation seront davantage encadrés à partir du vendredi 20 novembre. Cette évolution résulte d'une transposition dans le droit français de la directive européenne 2023/2225, à travers l'ordonnance du 3 septembre 2025 et les décrets des 19 février et 1er août 2026. L'objectif de ces mesures est de mieux protéger les consommateurs face au risque de surendettement, selon le site Service Public .

De nouveaux crédits réglementés

Ces mesures passent par l'intégration de nouveaux types de crédits au régime classique du crédit à la consommation. À partir du 20 novembre, les crédits de moins de trois mois ou de moins de 200 euros seront considérés comme des crédits à la consommation, de même que les crédits dits « gratuits », les paiements fractionnés, les contrats de location avec option d’achat et tous les découverts bancaires autorisés. Les crédits à la consommation de 75 000 à 100 000 euros intègrent aussi le régime classique.

Les publicités pour ces crédits feront ainsi l'objet d'un encadrement plus strict. Toute communication devra être « claire, loyale et non trompeuse » et devra intégrer la mention : « Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé. » Il ne sera également plus possible de mettre en avant la facilité d'obtention d'un crédit. La transparence des offres de crédit sera par ailleurs renforcée, à travers des fiches d'informations précontractuelles européennes normalisées présentant de façon lisible les éléments essentiels du contrat.

Une évaluation de solvabilité

De plus, ces mesures prévoient que les prêteurs soient tenus d'évaluer la solvabilité de leurs clients avant de leur accorder un crédit à la consommation, même s'il s'agit d'un crédit court ou de faible montant. Toujours selon le site officiel de l'administration française , cette évaluation de la solvabilité sera proportionnée à la durée et au montant du découvert. Elle pourra inclure l'analyse des ressources du client, de ses actifs et passifs financiers ou encore de ses charges.

En revanche, la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers est facultative pour les « petits crédits ». Enfin, en cas d'incident de paiement sur le crédit accordé, le prêteur sera tenu d'orienter l'emprunteur vers une structure proposant des services gratuits de conseil aux personnes endettées.