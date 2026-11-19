information fournie par Boursorama avec Newsgene • 19/11/2026 à 12:37

Jusqu'à présent, le chèque énergie était généralement envoyé au mois d'avril à environ cinq millions de bénéficiaires (Fotoblend / Pixabay)

Les bénéficiaires du chèque énergie pourront entamer leurs démarches plus tôt en 2027. Le gouvernement a décidé d'avancer le calendrier de cette aide destinée aux ménages modestes pour les aider à payer leurs dépenses d'électricité, de gaz ou d'autres sources d'énergie. Le guichet de demande sera accessible dès le 14 janvier 2027.

Des millions de foyers n'auront aucune démarche à effectuer

C'est le ministre de l'Économie, Roland Lescure, qui a annoncé ce changement mercredi 18 novembre, lors d'une intervention sur LCI . Jusqu'à présent, le chèque énergie était généralement envoyé au mois d'avril à environ cinq millions de bénéficiaires. « Nous avons avancé la date » , a indiqué le ministre, avec pour objectif de permettre aux foyers concernés de disposer de cette aide financière plus rapidement.

L'ouverture du guichet en ligne le 14 janvier ne signifie pas que tous les ménages éligibles devront remplir un formulaire. Une partie des bénéficiaires recevra son chèque automatiquement. Cette procédure concerne les foyers qui ont déjà bénéficié du dispositif l'année précédente. Selon Roland Lescure, les envois automatiques ont concerné 4,7 millions de ménages en 2026.

Jusqu'à 277 euros d'aide

En revanche, les personnes qui remplissent les conditions d'attribution mais qui ne sont pas identifiées dans le système d'envoi automatique devront effectuer une démarche. Elles pourront alors se rendre sur la plateforme en ligne à partir du 14 janvier 2027 afin de réclamer leur aide.

Le chèque énergie est attribué en fonction des ressources du foyer. Pour la campagne 2026, l e ministère de l'Économie indique que les ménages dont le revenu fiscal de référence de 2024 est inférieur à 11 000 euros par unité de consommation peuvent y prétendre. Son montant varie selon les revenus et la composition du foyer. Pour la campagne 2026, il est compris entre 48 et 277 euros.