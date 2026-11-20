information fournie par BoursoBank • 20/11/2026 à 11:00

Créateur d'entreprise : c'est le moment de réviser ces fondamentaux de gestion ! (Crédit Unsplash - photo Vitaly Gariev)

Quand on lance son projet entrepreneurial, il y a quelques notions de gestion qu'il vaut mieux assimiler rapidement pour bien piloter son activité professionnelle. Voici dix termes que tout nouvel indépendant devrait s'approprier pour un quotidien plus serein.

Quelles sont les notions importantes quand on gère de la marchandise ?

Que vous soyez fabricant ou distributeur de marchandises physiques, vous gérez des stocks et devez analyser des agrégats comptables propres à votre activité. Voici les termes spécifiques à manipuler sans modération !

1°) Le coût de revient

Il correspond à l'ensemble des coûts supportés pour produire ou commercialiser un produit. Il constitue donc un repère précieux pour fixer son prix de vente.

Exemple : un objet acheté ou fabriqué 15 euros, auxquels s'ajoutent 5 euros d'emballage et de transport, affiche un coût de revient total de 20 euros.

2°) Le taux de marge

Il mesure la marge réalisée par rapport au coût d'achat ou de revient. Attention à ne pas le confondre avec le taux de marque, qui rapporte cette même marge mais au prix de vente HT.

Exemple : acheté 50 euros HT et vendu 75 euros HT, un article génère 25 euros de marge, soit un taux de marge de 50% et un taux de marque de 33,3%.

3°) Le point mort

C'est le moment de l'année (ou la fin de la période considérée) où l'entreprise atteint son seuil de rentabilité, c'est-à-dire le niveau de chiffre d'affaires nécessaire pour couvrir a minima ses charges fixes.

Exemple : atteindre son seuil de rentabilité le 4 octobre signifie que les ventes réalisées à compter de cette date contribuent au bénéfice.

4°) Le BFR (besoin en fonds de roulement)

Le BFR correspond à la somme nécessaire pour financer le décalage entre les dépenses de l'entreprise et l'encaissement de ses ventes. Lorsqu'il est positif, l'entreprise doit le couvrir avec des ressources financières suffisantes ou chercher à le réduire, par exemple en accélérant les paiements de ses clients ou en négociant de meilleurs délais auprès de ses fournisseurs.

Exemple : payer un fournisseur immédiatement alors que ses clients règlent à 30 jours crée un besoin de financement temporaire.

Les notions clés pour les entrepreneurs dans les services

Pour les entrepreneurs proposant des prestations de services, certaines métriques seront particulièrement pertinentes pour le suivi de leur activité.

5°) Le TJM (taux journalier moyen)

Le TJM désigne le prix facturé par un indépendant pour une journée de prestation. Il doit notamment tenir compte des charges et des journées non facturables. Le taux horaire traduit la valeur facturée pour une heure de prestation et peut être plus adapté que le TJM aux missions de courte durée.

Exemple : un consultant facturant 450 euros HT la journée applique un TJM de 450 euros.

6°) Le taux d'occupation

Il mesure la part du temps disponible effectivement consacrée à des missions facturables.

Exemple : sur 20 jours travaillés, 15 facturés aux clients correspondent à un taux d'occupation de 75%.

7°) Le taux de conversion commercial

Il représente la proportion de prospects qui deviennent effectivement clients. Ce ratio donne une indication sur la performance commerciale, la qualité de la base et celle du ciblage.

Exemple : trois commandes ou contrats signés après dix propositions commerciales donnent un taux de conversion de 30%.

Quels autres indicateurs sont communes et utiles aux entrepreneurs ?

Voici les notions clés à connaître quel que soit le secteur d'activité du travailleur indépendant.

8°) Le chiffre d'affaires (CA)

C'est le montant total des ventes de biens ou de services réalisées par l'entreprise sur une période donnée. Attention : chiffre d'affaires ne signifie pas bénéfice, puisqu'il faut encore en déduire les différentes charges de l'activité. Son autre appellation : les recettes.

Exemple : un entrepreneur facture 5.000 euros HT dans le mois mais supporte 3.500 euros de dépenses. Son chiffre d'affaires est bien de 5.000 euros, pas son revenu.

9°) La trésorerie

Elle désigne les sommes immédiatement disponibles pour permettre à l'entreprise de régler ses dépenses. Une activité peut ainsi être rentable sur le papier tout en rencontrant des difficultés si ses clients paient tardivement. La saisonnalité du chiffre d'affaires doit être anticipée : identifier les périodes de variation d'activité pour adapter ses dépenses et préserver sa trésorerie tout au long de l'année.

Exemple : un entrepreneur dispose de 2.000 euros sur son compte professionnel mais doit régler 3.000 euros de dépenses avant d'encaisser ses prochaines factures : il doit anticiper ce décalage de trésorerie.

10°) Les charges fixes et les charges variables

Les charges fixes restent relativement stables quel que soit le niveau d'activité, comme un loyer ou certains abonnements. Les charges variables, elles, évoluent en fonction de l'activité, à l'image des achats de matières premières, des dépenses de sous-traitance ou de certains frais de transport. Cette distinction est notamment indispensable pour déterminer le seuil de rentabilité.

Exemple : un graphiste paie chaque mois 500 euros de charges fixes. S'il sous-traite une partie d'une mission pour 200 euros, cette dépense constitue une charge directement imputable à son activité.

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En savoir plus sur la création d'entreprise avec BoursoBank

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/previsions-financieres-business-plan/previsions-financieres/seuil-rentabilite

https://www.urssaf.fr/accueil/outils-documentation/guides.html

*La gratuité s'applique au service d'aide à la création d'entreprise de Legalstart. Les frais d'immatriculation restent à la charge du client (pour les personnes morales). Ces frais d'immatriculation couvrent les frais obligatoires de publication d'annonces légales et les frais de greffe, réglés par Legalstart pour votre compte, ainsi que la gestion de ces démarches.

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