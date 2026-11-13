Cash Confidences : fixer son prix quand on est freelance, salariée ou entrepreneuse, sans se brader

information fournie par Boursorama • 13/11/2026 à 08:09

Combien tu vaux vraiment sur le marché du travail ? Dans cet épisode, Caroline Ramade, coach de dirigeants et experte en équité salariale, nous parle d'un sujet qu'on ne nous apprend jamais : savoir mettre un prix sur ce qu'on vaut.

Du secret salarial qui pénalise structurellement les femmes à l'arrivée de la transparence des salaires en Europe, en passant par la dévalorisation des métiers dès qu'ils se féminisent et les bonnes pratiques pour négocier, elle décrypte pourquoi tant de femmes restent sous-payées sans même le savoir.

Le plus frappant ? Quand des femmes demandent une augmentation, elles reçoivent cinq fois moins souvent une réponse positive qu'un homme, alors même qu'à poste équivalent, elles sont souvent mieux évaluées sur la performance.

Un épisode indispensable pour apprendre à connaître sa valeur marché, oser négocier, et se préparer à la révolution de la transparence salariale qui arrive.

La saison 5 de Cash Confidences est en partenariat avec BoursoBank.