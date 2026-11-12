Binance : les utilisateurs français doivent retirer leurs cryptos avant cette date, sous peine de frais

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 12/11/2026 à 14:45

Binance va clôturer les comptes de ses clients français le 31 décembre 2026. (BenjaminNelan / Pixabay)

Le compte à rebours s'intensifie pour les utilisateurs de Binance en France. Faute d'avoir obtenu l'autorisation européenne MiCA (« Markets in Crypto-Assets »), devenue indispensable pour fournir des services sur crypto-actifs dans l'Union européenne à compter du 1er juillet 2026, la plateforme va clôturer les comptes de ses clients français le 31 décembre prochain. Alors que plusieurs services ont déjà été restreints, Binance a appelé ses utilisateurs, samedi 7 novembre, à retirer leurs cryptomonnaies avant cette échéance, rapporte BFM Business .

Des frais dès le 29 novembre

Pour rappel, depuis le 1er juillet, Binance ne peut déjà plus accueillir de nouveaux utilisateurs. L'activité de trading avait par ailleurs été suspendue, de même que les dépôts, ajoute Le Parisien . Cependant, il était encore possible de laisser ses fonds sur la plateforme.

Cette option ne sera bientôt plus disponible. Dès le 29 novembre, les comptes Binance contenant encore des cryptomonnaies se verront appliquer des frais mensuels d'environ 0,025% du solde, avec un minimum fixé à 10 USDC, une cryptomonnaie stable rattachée au dollar américain.

Les clients doivent trouver une nouvelle plateforme

Puis, après le 31 décembre, les comptes seront clôturés. Plus exactement, ils seront considérés comme inactifs. Les clients n'auront alors plus la main sur leurs cryptos. « Cela peut entraîner la conversion, le transfert ou tout autre traitement de vos crypto-actifs » , a expliqué Binance dans son message.

Tous les clients de Binance ont déjà été invités à évoluer vers une bourse crypto agréée MiCA ou un portefeuille crypto froid. Pour rappel, cet agrément qui est venu remplacer l'enregistrement PSAN en France est détenu par plus de 300 sociétés en Europe. Il est venu largement réduire le nombre d'acteurs agréés. De son côté, Binance cherche toujours à obtenir l'agrément MiCA.