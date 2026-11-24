Arnaques : méfiez-vous des faux taxis qui s’en prennent à votre compte bancaire

information fournie par Boursorama • 24/11/2026 à 11:30

Méfiez-vous de ces faux taxis qui vous transportent à des prix prohibitifs ! (Crédit Unsplash - photo Diego Fernandez)

Qui n'a pas déjà aperçu des fraudeurs qui tentaient d'embarquer dans leurs faux taxis des passagers pressés d'arriver à destination ? Cette arnaque en forte augmentation en France peut causer des préjudices financiers aux clients. Voici les précautions à prendre.

Où en est le phénomène de taxis illégaux en France ?

Le phénomène de faux taxis s'observe notamment aux abords des gares ou des aéroports. Par exemple à Roissy-Charles-de-Gaulle, les délits de ce type ont progressé de 65% entre 2023 et 2024, laissant les clients, qui cherchent un professionnel du transport de personnes disponible, en proie à ces arnaqueurs (1).

Ces lieux de passage constituent en effet un terrain propice pour les chauffeurs clandestins, qui peuvent profiter de l'affluence, mais aussi de la méconnaissance des voyageurs arrivés dans une nouvelle ville.

La vigilance reste donc de mise au moment de monter à bord d'un véhicule, mais également lors du règlement de la course. Car au-delà de l'exercice illégal de l'activité de taxi, certaines situations peuvent déboucher sur une véritable escroquerie financière.

En quoi consiste l'arnaque aux faux taxis ?

Gare à l'arnaque aux faux taxis !

Une personne malveillante se fait passer pour un taxi honnête et au moment du paiement, elle vous tend un terminal sur lequel le montant peu lisible est bien supérieur au montant de la course. Mais évidemment, vous vous en apercevez une fois seulement la notification de paiement reçue de votre banque ou le paiement passé sur votre compte bancaire.

Que risquez-vous ? Être débité d'un montant indésirable. Si vous faites une note de frais à votre employeur, vous ne serez remboursé que du montant inscrit manuellement sur la fiche. S'agissant d'un faux taxi, il n'est pas non plus exclu qu'il n'ait pas d'assurance auto et qu'il ne soit pas détenteur d'un permis de conduire valide : le voyage peut donc virer au cauchemar pour les Français et les touristes qui lui font confiance.

Arnaque aux faux taxis : quel est le montant des préjudices enregistrés ?

Entre décembre 2024 et janvier 2026 dans quatre départements d'Île-de-France, ce sont 680.000 euros qui ont été volés par de faux taxis à des clients, dont 80 d'entre eux ont porté plainte (2).

Faux taxis : quels sont les faisceaux d'indices qui doivent vous alerter ?

Un écran rayé, cassé ou illisible ne permettant pas de vérifier le montant du paiement annoncé ou une précipitation dudit chauffeur lors de la transaction finale peuvent sembler suspects.

En outre, certaines caractéristiques du véhicule peuvent conduire à déceler une non-conformité, révélatrice d'une pratique a priori frauduleuse : absence de carte professionnelle du conducteur, de signal lumineux «TAXI» sur le toit, ou encore de taximètre visible dans le véhicule.

Taxis clandestins : que faire pour se prémunir d'une arnaque ?

Voici les moyens de prévention qu'il faut appliquer pour ne pas subir d'arnaques aux faux taxis :

Dans les gares et les aéroports, rejoignez les zones et files officiellement réservées aux taxis plutôt que de répondre à une sollicitation spontanée d'un chauffeur isolé.

Visualisez (ou demandez) la carte professionnelle du taxi (rose et bleue affichée sur le pare-brise).

Privilégiez les services de transport de personnes qui pratiquent le prépaiement.

Payez le trajet en espèces en cas de doute.

Réclamez une note de course (obligatoire à partir de 25 euros).

Exigez un justificatif de paiement pour la transaction par carte bancaire.

Pour toute arnaque subie, signalez ici le méfait (3).

À lire aussi | Carte bancaire oubliée en magasin : que faire pour la sécuriser rapidement ?

(1) https://extranet.senat.fr/questions/base/2025/qSEQ250605124.html

(2) https://www.ouest-france.fr/societe/faits-divers/680-000-euros-de-prejudice-et-plus-de-80-victimes-de-faux-taxis-suspectes-davoir-escroque-leurs-clients-a-paris-420d4e12-640d-11f1-9583-d8fd28641001

(3) https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/actualites-et-presse/actualites/demarches/vigilance-attention-aux-faux-taxis