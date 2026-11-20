information fournie par Boursorama avec LabSense • 20/11/2026 à 08:30

APL, ALS, ALF : quelle aide au logement pouvez-vous obtenir selon votre situation ? / iStock.com - starfotograf

L’aide personnalisée au logement

Pour savoir à quelle aide vous pouvez prétendre, un critère est déterminant : si votre logement est conventionné, c’est-à-dire lié à l’État par une convention, vous relevez de l’APL. Dans le cas contraire, vous pouvez bénéficier de l’ALF si votre situation familiale le permet, et de l’ALS à défaut. Ces trois aides, non cumulables, sont versées par la Caf, ou par la MSA si vous relevez du régime agricole. L’APL vous permet de réduire le montant de votre loyer ou celui de votre redevance (Ehpad, résidences étudiantes…). Sur le site du Service public, vous pouvez obtenir diverses informations utiles en fonction de votre situation. À titre d’exemple, si vous êtes résident d’un établissement et que votre régime de sécurité sociale est le régime général : le logement pour lequel vous faites votre demande doit être votre résidence principale ; il doit respecter divers critères de décence ; il doit être situé en France ; l’établissement doit être conventionné… L’APL est attribuée sous conditions de ressources (de l’ensemble des personnes qui composent le foyer et sur les 12 derniers mois). Son montant est calculé en fonction des ressources du foyer et de la composition de ce dernier. Il n’y a pas d’âge minimum pour la percevoir. Un mineur peut donc en bénéficier pour sa location mais le bail doit être signé par ses représentants légaux. Les personnes rattachées au foyer fiscal de parents payant l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) ne peuvent pas percevoir l’APL Cette règle s’applique également à l’ALS et à l’ALF.

L’allocation de logement sociale

L’ALS est attribuée aux personnes qui ne peuvent bénéficier ni de l’APL ni de l’ALF (allocation de logement familiale). Elle est destinée aux locataires et sous-locataires (sur conditions) et est attribuée pour la résidence principale et si le logement respecte divers critères de décence notamment. Elle est attribuée sous conditions de ressources. Les résidents d’établissements peuvent aussi prétendre à l’ALS et en faire la demande auprès de la Caf ou de la MSA. En cas de refus, il est possible de faire un recours par courrier traditionnel (idéalement en lettre recommandée avec accusé de réception), par e-mail, par téléphone ou encore sur place. Le délai pour faire le recours est de deux mois à compter de la réception du refus de la Caf ou de la MSA.

L’allocation de logement familiale

L’ALF est une aide destinée aux personnes qui : bénéficient de prestations familiales ou de l’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) ; ou ont un enfant à charge âgé de 21 ans maximum et n’ont pas le droit aux prestations familiales ou à l’AEEH ; ou sont mariées et n’ont pas d’enfant à charge ; ou sont enceintes, seules et sans personne à charge depuis le premier jour du mois civil suivant le 4e mois de grossesse et jusqu’au mois civil de la naissance de l’enfant ; ou ont à leur charge un ascendant de plus de 65 ans (60 ans en cas d’inaptitude au travail ou de statut d’ancien déporté/combattant) et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de l’Aspa (allocation de solidarité aux personnes âgées) ; ou ont à leur charge un ascendant/descendant/collatéral atteint d’une infirmité, ayant une incapacité permanente d’au moins 80 % ou qui ne peut pas trouver de travail en raison de son handicap (impossibilité reconnue par la CDAPH, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées).