information fournie par Boursorama avec Editorialink • 25/11/2026 à 10:09

Aider financièrement ses enfants de manière équitable suppose de tenir compte de leurs besoins respectifs tout en anticipant les conséquences successorales ( Shutterstock )

Si Noël est propice aux élans de générosité, aider financièrement ses enfants n’est pas toujours aussi simple qu’il y paraît. Certains paramètres méritent réflexion.

À l’approche de Noël, certains parents profitent des fêtes de fin d’année pour donner un coup de pouce financier à leurs enfants. Mais lorsqu’il s’agit de déterminer le montant de chaque enveloppe, les choses se compliquent. Comment répartir son argent entre un enfant qui poursuit des études coûteuses, un autre qui souhaite devenir propriétaire et un troisième qui bénéficie déjà d’une situation professionnelle confortable ? Donner exactement la même somme à chacun peut sembler être la solution la plus juste. Pourtant, l’égalité financière ne tient pas toujours compte des réalités individuelles, ni des aides accordées par le passé.

Cadeaux de Noël : attention à la distinction entre présent d’usage et donation

L’équité invite justement à envisager le soutien familial sur un temps plus long. Un enfant a peut-être bénéficié du financement de ses études à l’étranger, quand son frère ou sa sœur est rapidement entré dans la vie active. Une séparation, une perte d’emploi ou l’arrivée d’un enfant peuvent également justifier une aide ponctuelle plus importante. L’essentiel est alors de pouvoir expliquer ses décisions, sans entretenir de comparaison permanente entre les membres de la fratrie. Une discussion transparente permet notamment de préciser si cette aide répond à une nécessité immédiate ou si elle a vocation à être compensée ultérieurement.

Sur le plan juridique, toutes les sommes remises à ses enfants n’ont pas les mêmes conséquences. Un cadeau d’argent offert à Noël peut relever du présent d’usage, à condition que sa valeur reste proportionnée aux revenus et au patrimoine de celui qui donne. Aucun plafond légal ne fixe le montant à ne pas dépasser. Le présent d’usage ne nécessite pas de déclaration fiscale et n’est, en principe, pas pris en compte dans la succession. En revanche, une somme plus conséquente peut être qualifiée de donation, laquelle doit être déclarée, même lorsqu’elle ne donne lieu à aucun impôt.

Des aides ponctuelles à anticiper pour éviter les inégalités à la succession

Cette distinction mérite une attention particulière lorsque les parents souhaitent financer un achat immobilier. Une donation consentie à un enfant constitue généralement une avance sur son héritage. Sa valeur sera donc prise en compte lors du partage successoral. Si l’argent a servi à acquérir un logement, le montant retenu pourra évoluer proportionnellement à la valeur du bien. Pour limiter les déséquilibres, la donation-partage permet, sous certaines conditions, de fixer la valeur des biens transmis au jour de l’acte et d’y intégrer des donations antérieures. Le recours à un notaire permet de déterminer la solution la plus adaptée.

Au fil des années, les soutiens financiers s’accumulent et leur montant exact peut facilement être oublié. D’où l’intérêt de conserver les justificatifs des sommes versées et de préciser l’objet de chaque virement. Chez BoursoBank, le compte bancaire est accessible sans frais de tenue de compte , avec des virements classiques et instantanés gratuits. L’ outil Wicount permet également de visualiser ses dépenses , de centraliser ses différents comptes bancaires et de définir des objectifs d’épargne. De quoi mieux anticiper les aides familiales tout en préservant son propre équilibre budgétaire, notamment à l’approche de la retraite.

L’assurance vie, un autre levier pour préserver l’équité familiale

Il est également possible d’ anticiper la transmission de son patrimoine grâce à l’assurance vie. En modulant la répartition du capital prévue dans la clause bénéficiaire, les parents peuvent notamment tenir compte des aides déjà accordées à certains de leurs enfants. Les capitaux transmis échappent en principe au partage successoral, sauf exceptions, notamment en présence de primes manifestement exagérées. L’ assurance vie bénéficie par ailleurs d’un cadre fiscal spécifique , avec notamment un abattement pouvant atteindre 152 500 euros par bénéficiaire pour les capitaux correspondant aux versements effectués avant 70 ans, selon les conditions applicables.

Accessible dès 300 euros, le contrat BoursoVie de BoursoBank propose quelque 600 supports d’investissement ainsi que deux modes de gestion, libre ou pilotée. Il ne comporte aucuns frais d’entrée, de sortie, de rachat ou d’arbitrage, hors frais propres à certains supports. Les investissements en unités de compte présentent toutefois un risque de perte en capital. La souplesse de ce placement permet de faire évoluer sa stratégie de transmission au gré des événements familiaux. Aider équitablement ses enfants ne suppose pas nécessairement de tenir des comptes identiques à chaque Noël, mais plutôt de rechercher un équilibre dans la durée.