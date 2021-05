So Foot • 27/05/2021 à 14:35

Zinédine Zidane, le vrai départ

Pour la deuxième fois de sa carrière professionnelle, Zinédine Zidane quitte ses fonctions d'entraîneur principal du Real Madrid. À un an de la fin de son contrat, Zizou a décidé de mettre lui-même un terme à son aventure chez les Merengues. L'occasion de dresser le bilan de son deuxième passage sur le banc madrilène, avec plus de satisfaction qu'on peut le penser.

"Je n'ai pas pu dire non à Florentino Pérez"

Avant de rejoindre Clairefontaine pour participer au rassemblement de l'équipe de France qu'il n'avait plus connu depuis 2015, Karim Benzema s'est laissé aller au jeu du pronostic dans un entretien accordé à. Mais deux jours après cet échange, force est de constater que l'avant-centre indéboulonnable du Real Madrid est bien meilleur pour enchaîner les buts et les passes décisives que pour valider les grosses cotes. Ce midi, le compte Twitter du club madrilène a en effet publié un communiqué explicite :Le deuxième mandat de Zidane sur le banc dess'arrête donc ici. Pas une raison, cependant, pour broyer du noir.Si le départ du double Z suscite une émotion légitime chez tous les membres historiques du vestiaire madrilène (Sergio Ramos a notamment conseillé au boss de), ce départ doit aussi servir à initier une nouvelle ère dans les esprits de la Maison-Blanche. Au moment de prendre une décision aussi importante pour la suite de sa carrière à court terme, Zidane s'est probablement rappelé d'une chose : il est impossible de boucler une saison blanche avec le Real Madrid sans en payer les conséquences, quel que soit le nom de l'entraîneur affilié à l'équipe. L'écusson du club associé au prestige qu'il représente englobe une symbolique beaucoup trop importante pour ignorer cela, et même si le bilan reste tout à fait honorable (demi-finaliste de C1, dauphin de l'Atlético de Madrid en Liga), seuls les trophées sur la