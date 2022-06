information fournie par So Foot • 10/06/2022 à 12:09

Zinédine Zidane bientôt entraîneur du Paris Saint-Germain selon la presse espagnole

Ça chauffe...

Zidane à Paris , c'est bieng parti.Selon diverses sources, Zinédine Zidane pourrait retrouver un banc, un an après son départ du Real Madrid. Et pas n'importe lequel : il succèderait à Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Ce vendredi, RMC Sport annonce ZZ et le PSG, peut-on lire.

? ⏳ L'ÉNORME BOMBE DU JOUR ! Le PSG et Zidane sont proches d'un accord selon les informations de RMC Sport. Alors que le départ de Pochettino n'est pas encore acté, les discussions devraient se poursuivre encore plusieurs jours avant une signature définitive du coach français.

— RMC Sport (@RMCsport) June 10, 2022En Espagne,est également convaincu de la future signature de Zidane au PSG, puisque celui qui est désormais grand-père se serait rendu au Qatar pour empaqueter l'affaire, selon la publication ibérique. L'émission El Chiringuito, persuadé d'avoir surpris une conversation entre Zizou et Marco Verratti à Ibiza, y voit un signe qui ne peut pas tromper l'arrivée imminente de l'ancien joueur de la Juventus dans la capitale française.

Como contamos en @mundodeportivo mañana se cierra el fichaje de Zidane con el @PSG_inside el técnico francés viaja a Qatar para cerrar todo

