"Zidane ne peut pas être considéré comme un coach lambda"

Si on connaît tout ou presque du Zidane joueur, le Zidane entraîneur est plus énigmatique. Après huit saisons passées sur les bancs du Real Madrid, de la Castilla à l'équipe première, avec les casquettes d'adjoint, puis de n°1, et une palanquée de trophées, le premier entraîneur français de l'histoire de la Maison-Blanche s'est un peu éloigné du métier et se fait désirer pour reprendre un jour du service. Mais quel est son style ? Quid de la méthode de Zizou le stratège ? Sept spécialistes des bancs de touche dissertent sur la question.

Casting :



Mariano García Remón : coach du Real Madrid en 2004.

Paco Jémez : entraîneur du Rayo Vallecano, de Grenade et de Las Palmas en Liga.

Juan Carlos Unzué : adjoint de Luis Enrique au Barça (2013- 2017) et entraîneur du Celta de Vigo (2017).

Guy Lacombe : ancien formateur de Zinédine Zidane à l'AS Cannes et l'UNECATEF.

Marcelino Garcia Toral : coach de l'Athletic Club et ancien entraîneur du FC Valence (2017-2019).

Óscar García : ancien coach du Celta de Vigo, actuellement entraîneur du Stade de Reims.

Juan Manuel Lillo : adjoint de Pep Guardiola à Manchester City et inventeur du 4-2-3-1.

"La vérité, c'est que les mois que j'ai passés avec lui ne m'ont pas démontré qu'il avait le profil d'un futur entraîneur. Je ne le sentais pas." Mariano García Remón, coach du Real Madrid en 2004

Honnêtement, après l'avoir connu en tant que joueur, je ne m'y attendais pas du tout. C'était un joueur totalement impliqué, respectueux de l'équipe et de l'entraîneur, mais la vérité, c'est que les mois que j'ai passés avec lui ne m'ont pas démontré qu'il avait le profil d'un futur entraîneur. Je ne le sentais pas. Et quand je l'ai appris, cela m'a surpris. Réellement. Je pensais que tout ce qu'il avait pu offrir en tant que joueur allait rester là, bien conservé.Quand, en 2005, il explique qu'il ne veut pas entraîner, je l'accepte, car c'est sa décision. Mais quand, en tant que tuteur, je suis allé pour le voir entraîner au Real Madrid, je lui ai dit que sa carrière de coach était une évidence. Et c'était bien avant qu'il ne commence à exercer. Quand j'ai eu Yaz' à l'AS Cannes, la grande qualité que j'ai décelée tout de suite chez lui, c'était sa capacité à jouer pour les autres. Son jeu bonifiait celui des autres ! Cette faculté à donner autant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com