Zidane, le mythe marseillais

Zinédine Zidane qui offre au PSG sa première Ligue des champions ? Début juin, c'est toute la cité phocéenne qui a fait ce cauchemar alors que le Qatar tentait tout pour séduire le double Z. Yazid, le minot de la Castellane, sur le banc du PSG aurait été vécu comme une trahison dans leur chair par la ville et ses habitants. Et que Zidane ait joué à l'OM ou non, ça n'y change degun.

Yazid, le minot de la Castellane

" En tant que marseillais, mon rêve était d'être sur le terrain. J'ai supporté Marseille comme un fou, même quand je jouais. Sauf quand je jouais contre eux." Zinédine Zidane

Un crime de lèse-majesté. Ni plus ni moins. Vue de Marseille, l'hypothétique arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du PSG serait une trahison absolue. Un paradoxe pour un homme qui n'a jamais porté les couleurs de l'OM , et dont beaucoup se sont moqués. Comment les Marseillais peuvent-ils se sentir trompés par un joueur qui n'a jamais revêtu leur maillot sur une pelouse ? Pourquoi le nom de Zinédine Zidane est-il associé à un club qu'il n'a pas connu ? À une ville qu'il a quittée à ses 14 ans ? Pour comprendre, il faut se plonger dans une cité qui érige ses enfants en héros. Et où, comme nulle part ailleurs en France, l'équipe locale constitue une part de l'identité de tous. Même lorsque l'on s'appelle Zinédine Zidane, qu'on a été formé à Cannes avant de défendre les couleurs du rival bordelais, puis de la Juventus et du Real Madrid.En dehors des sentiers touristiques, le quartier de la Castellane est sans doute le plus connu de Marseille, grâce à ZZ. On ne parle pas là du rond-point qui fait le lien entre le centre-ville et l'interminable avenue du Prado, mais bien de l'ensemble qui ceinture la place de la Tartane, premier terrain de jeu de Zizou, au nord de la ville et de son port industriel, le long de l'autoroute A55. Une ville dans la ville de 6000 âmes, à la frontière des 15et 16arrondissements de Marseille. C'est ici que Zinédine a vu le jour en 1972, après ses trois frères Madjid, Farid et Nourreddine, et avant sa sœur Lila. Fils d'un père algérien qui voulait quitter la France après neuf ans à Saint-Denis, mais tombé amoureux d'une Algérienne avant de prendre le bateau du retour à Marseille, Zinédine Zidane est avant tout un enfant de Marseille.Avant de signer à l'AS Cannes, il a ainsi écumé les clubs locaux dès ses 14 ans (AS Foresta,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com