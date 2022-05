Zerónimo Rulli

Friable à l'aller, boulet au retour, Gerónimo Rulli ne s'est malheureusement jamais mis au niveau qu'exigeait une double-confrontation de C1 face au Liverpool FC.

On savait Liverpool et Villarreal - adversaires cette saison en demi-finales de C1 - unis par une drôle d'histoire de sous-marin , mais il faut croire que cela va bien au-delà. Car avec son calvaire vécu à l'occasion du match retour face auxce mardi soir (2-3) , Gerónimo Rulli a tout simplement marché sur les traces d'une figure liverpuldienne entrée bien malgré elle dans la légende du club : Loris Karius . En commettant deux boulettes provoquant un but au cours du même match, Rulli a en effet dépoussiéré une statistique que le portier allemand avait été le dernier joueur à atteindre en Ligue des champions, un soir desur la dernière marche de la compétition face au Real Madrid le 26 mai 2018 . Pour son successeur argentin, cela fait trois boulettes en Champions League cette saison (un record), après le combo relance foireuse-désertion de sa ligne qui avait plombé son équipe contre Manchester United en phase de groupes (0-2).

3 - Gerónimo Rulli ?? has made the most errors leading to goals of any player in the Champions League 2021/22 (3), and he is the first goalkeeper to make two in the same knockout Champions League game since Loris Karius ?? in the 2018 final. Unfortunate. pic.twitter.com/ZSPL3q60DM

En Rullibre

— OptaJose (@OptaJose) May 3, 2022Raúl Albiol, Giovani Lo Celso, Étienne Capoue, Pervis Estupiñán, Francis Coquelin, Gerard Moreno, Boulaye Dia : ils ont tous, à un moment ou à un autre de cette double-confrontation contre l'ogre de la Mersey, montré qu'ils étaient capable de répondre présent ou, mieux, de hausser leur niveau de jeu pour regarder leurs…