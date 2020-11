Zeki Çelik : "On a tellement de qualités qu'on va avoir notre mot à dire"

Taiseux, Zeki Çelik (23 ans) ne cesse pourtant de faire du bruit. Un peu plus de deux ans après son arrivée en Ligue 1, l'international turc s'est imposé comme l'un des latéraux les plus respectés du championnat et est plus que jamais un boulon indiscutable d'un LOSC qui n'a toujours pas connu la défaite cette saison. Rencontre avec un type qui s'ouvre et qui a raison de le faire.

Au total, nous sommes neuf frères. Je suis le plus petit. Enfant, je jouais constamment au foot dans mon quartier, souvent avec mes frères d'ailleurs, même si physiquement, ils m'écrasaient. Je viens d'une famille nombreuse, mais entre ceux qui se mariaient et ceux qui faisaient le service militaire, nous n'étions jamais tous à la maison. Mes parents voulaient qu'on fasse de grandes études, ils nous motivaient à apprendre, à partir à l'étranger s'il le fallait pour se perfectionner et se créer des opportunités... Mais le foot a très vite pris le dessus, et mes parents ont compris que j'avais un talent.