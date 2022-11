Zambo Anguissa, un "pied carré" devenu indomptable

De Yaoundé à Naples, où il est en train de tout casser, André-Frank Zambo Anguissa a dû convaincre et résister aux échecs. Portrait d'un homme patient qui, à 26 ans, est en ce moment tout simplement l'un des meilleurs milieux de terrain du monde.

Concours, numéro 10 et gel douche

Les étiquettes. Dans ce monde du football dicté par la culture de l'instant, notamment sur les réseaux sociaux, des étiquettes sont accolées à tel ou tel joueur. Peu reluisantes en général, ces réputations les suivent toute une carrière. Mais l'une des plus belles performances pour un footballeur ne serait-elle pas de parvenir à renverser la table et de voir cette étiquette s'effacer grâce aux performances sur le terrain ? C'est en tout ce qu'est en train de réaliser André-Frank Zambo Anguissa. Monstrueux avec le Napoli, qui l'a acquis contre 15 millions d'euros cet été après une première saison convaincante en 2021-2022, celui dont on disait qu'il avaiten arrivant en France atteint là l'Everest d'une vie où il n'a jamais pu se relâcher.Son voyage démarre à Yaoundé, et plus précisément dans le quartier d'Anguissa, où son grand-père était le chef de l'ancien village. Un lieu auquel le joueur des Lions indomptables vient en aide chaque année. Avec déjà des rêves de foot plein la tête, malgré les réticences de la maman Juliette, qui s'occupe du foyer, quand le papa, Louis, conduit des bus pour nourrir les siens. Pensionnaire de l'AS Fortuna, Zambo Anguissa est invité à une détection face aux meilleures académies du pays, le G8 talents Cameroun. Pas vraiment chaud pour s'y rendre, il pense que les dés sont pipés et que les recruteurs ont déjà leurs joueurs en tête. Jean-Philippe Durand est sur place pour l'OM :Intrigué, le recruteur français va voir le jeune Anguissa, 16 ans :"Si tu as l'ambition de faire quelque chose dans le foot, il faut changer ta façon d'être, de faire."De 120 joueurs au départ, le concours se termine par un match à 11 contre 11 entre les meilleurs.Désigné MVP du challenge, Zambo Anguissa part à Coton Sport, histoire de s'aguerrir six mois dans un milieu semi-professionnel. Dans l'impossibilité de le signer alors qu'un certain Marcelo Bielsa révolutionne le club, l'OM le