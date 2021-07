So Foot • 20/07/2021 à 06:00

Zambie : Une qualification historique sur fond de polémique

Qualifiée pour les premiers Jeux olympique de son histoire, l'équipe féminine de Zambie a dû faire face à des accusations d'hyperandrogénie de la part du sélectionneur du Cameroun, son adversaire lors de la finale du tournoi de qualifications de la zone d'Afrique. Faute de preuve, la FIFA n'a pas ouvert d'enquête et les Zambiennes font la sourde oreille.

La Zambie a refusé une vérification corporelle

#ROADTOTOKYO2020 Réaction du coach des #Lionnes Alain Djeumfa. Zambie Cameroun ?? Mardi 10 mars 2020 à 15h00 Nkoloma Stadium #AllezLesLionnes

Le 10 mars 2020 est une date à marquer d'une pierre blanche pour l'équipe féminine de la Zambie. Victorieuses 2-1 du Cameroun lors du match retour du cinquième tour de la phase qualificative pour les Jeux olympiques, les(104nation à la FIFA) se sont qualifiées pour les premiers JO de leur histoire, grâce à la règle du but à l'extérieur. Si cette qualification est historique pour le pays qui n'avait que deux participations à la CAN à son actif (quart de finale en 1995, phase de poules en 2018), la fête a été gâchée par Alain Djeumfa. Après la victoire de son équipe au match aller, le sélectionneur du Cameroun, classé 52au classement FIFA, est sorti de ses gonds en accusant les Zambiennes d'avoirdans leurs rangs, en citantUne accusation portée par la Fédération Camerounaise de football, puis relayée par Alain Djeumfa devant la presse.Une grave accusation faite sans preuve dans une vidéo publiée par la Fédération Camerounaise sur Facebook, qui rend hilare les journalistes présents et qui ne choque pas au pays.