Zakaria Aboukhlal, dans le zig et le zak

Recruté par le Téfécé cet été pour renforcer son secteur offensif, le polyvalent Zakaria Aboukhlal s'est déjà montré à son avantage sur les bords de la Garonne. Né aux Pays-Bas d'une mère marocaine ancienne championne d'athlétisme et d'un père libyen, le jeune homme de 22 ans passé notamment par le PSV puis l'AZ Alkmaar a bien l'intention de s'imposer en Ligue 1. Avec en ligne de mire la Coupe du monde, qu'il entend bien disputer avec les Lions de l'Atlas, vers lesquels s'est tourné son cœur.

" Quand il est arrivé au PSV, il n'avait qu'un seul but en tête : aller en équipe première. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est parti à l'AZ, parce qu'il pensait que cela prenait trop longtemps. " Peter Uneken

Un homme pressé

Du haut de ses 22 ans, Zakaria Aboukhlal est déjà un garçon d'une grande maturité, acquise au fil d'un parcours des plus singuliers. Né à Rotterdam d'une mère marocaine et d'un père libyen, le jeune homme a grandi entre trois cultures., poursuit-il.Cet été, c'est ainsi un joueur concerné par le monde qui l'entoure et animé par sa foi qui a débarqué sur les bords de la Garonne. Formé à Willem II puis au sein de l'une des plus grandes institutions footballistiques hollandaises, le PSV Eindhoven, Zakaria Aboukhlal se lance dans sa première expérience loin du pays où il a grandi. Avec une conviction : le timing était le bon pour passer un nouveau cap après trois saisons à défendre les couleurs de l'AZ Alkmaar., assure celui qui avait refusé de rejoindre l'Angleterre, quand Everton et Tottenham lui faisaient les yeux doux alors qu'il n'avait que quinze ans.Réticent à traverser la Manche dès l'adolescence, Zakaria Aboukhlal n'en est pas moins un joueur ambitieux., rigole Peter Uneken, qui connaissait déjà l'énergumène pour son passage avec les U17