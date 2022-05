Yzeure, un petit poucet pour l'histoire

Qualifiées pour la finale de la Coupe de France, les filles d'Yzeure s'apprêtent à défier le PSG ce dimanche à Gaston-Gérard pour le plus grand défi de leur carrière. Surtout, si la coupe a pris l'habitude de faire la part belle aux clubs amateurs chez les garçons, ce n'est que la deuxième fois qu'une équipe de D2 parvient à se hisser jusqu'à la dernière marche du côté des féminines. Avec l'ambition d'écrire une histoire hors du commun.

L'heure d'Yzeure

Le 5 juin 2009 en lever de rideau d'un France-Turquie, c'est à un moment d'histoire du football féminin français qu'assiste le public du stade de Gerland. La finale de ce qui s'appelle encore le Challenge de France – devenu Coupe de France féminine deux ans plus tard – oppose alors l'armada montpelliéraine au Mans, club de deuxième division. Battues par les vice-championnes de France, les Sarthoises sont alors loin d'imaginer qu'il faudra treize ans pour voir à nouveau une écurie de deuxième division arriver jusque-là. C'est désormais chose faite. L'heureux élu ? Le Football féminin Yzeure Allier Auvergne (FFYAA).Au fin fond de l'Allier, là où beaucoup d'agriculteurs ont fait le choix du 100% bio, le club de la commune d'Yzeure a fait le choix du 100% féminin. Non professionnelles, les demoiselles occupent une honorable troisième place dans la poule B de D2., décrit l'entraîneur, Ophélie Meilleroux. Avec le plus petit budget de leur championnat (275 000 euros), 28 fois inférieur aux Parisiennes. Les Yzeuriennes sont contraintes à une gestion des finances façon Guy Roux, ce qui aboutit à un décalage abyssal en matière de qualité dans l'appréhension des rencontres :, déplore la coach, également vice-présidente et responsable technique jeunes.Ce qui maintient en vie ce club, c'est l'amour, celui de ses bénévoles et de son public, meilleure affluence de la division. Du cœur, les joueuses en ont aussi beaucoup, gravissant les échelons face à des sections féminines de club Lire la suite de l'article sur SoFoot.com