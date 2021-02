Youth League : sois jeune et ne joue pas

La Youth League 2020-2021 est terminée. Victime de la crise sanitaire, la compétition européenne lancée en 2013 pour mettre en valeur les meilleures équipes U19 du Vieux Continent s'arrête. Preuve que, malgré la tenue des championnats professionnels, et des compétitions européennes, l'UEFA doit accepter des sacrifices, et sait surtout qui sacrifier.

Tous comptes faits

Les principaux intéressés s'y attendaient. Le communiqué officiel a fini par tomber, implacable et sans discussion :(...)Deux clubs avaient d'ailleurs déjà quitté le navire devant les obstacles que posent désormais les restrictions sanitaires, variables selon les pays, et notamment après un voyage (quarantaine, etc.). Surtout, l'instance met en avant son souci de. Même si, de fait, cette population n'est pas la plus menacée par le virus, elle en constitue effectivement un des propagateurs évidents.Naturellement, davantage que pour le - faible - public de cette épreuve, les premières victimes de cette décision restent les jeunes joueurs, qui y perçoivent souvent l'occasion de se faire les dents face à leurs homologues des grands clubs (ceux qualifiés en Ligue des champions). Ils peuvent aussi nourrir le rêve de briller auprès de potentiels recruteurs, ou la chance de leur vie de taper dans l'œil d'un scout. Ensuite, pour certains, il s'agit aussi de humer un parfum d'Europe, comme les grands, avec peut-être en tête que ce sera l'une des seules fois de leur prometteuse carrière.La déception chez les Français qualifiés se lit particulièrement de la sorte du côté du SCO Angers, qui avait accédé à cette consécration via son titre de champion de France de la catégorie (et non pas en miroir, on s'en