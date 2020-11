So Foot • 22/11/2020 à 00:00

Youssoufa Moukoko, il n'y a plus de seize ans

Nuri Sahin peut se faire de vieux os. L'ancien recordman de précocité en Bundesliga (16 ans et 335 jours) a vu son trophée honorifique être déboulonné sans vergogne par un autre phénomène aux dents longues : Youssoufa Moukoko, qui a écrit l'histoire avec le Borussia Dortmund en foulant la pelouse du Hertha Berlin (5-2) le lendemain de sa seizième bougie, ce samedi soir.

Quadruplé pour Haaland, record de précocité pour Moukoko

Moukoko, sacré coco

Il a trépigné d'impatience pendant 86 minutes. Brûlant d'envie de faire péter ce fameux record dont tout le monde lui rabâchait les oreilles, Youssoufa Moukoko a patiemment attendu son heure aux côtés de Marwin Hitz, le portier remplaçant de Dortmund. Il faut dire que le scénario de ce féérique Borussia-Hertha Berlin (4-1 puis 5-2 pour lesà dix minutes du terme) lui offrait une occasion en or de marquer l'histoire. Et Lucien Favre a pris la mesure de l'événement, lui qui avait laissé toutes les options ouvertes avant la rencontre. Rassasié par le festin de son joujou favori Erling Braut Haaland (quadruplé), l'entraîneur suisse s'est disposé à laisser son autre attaquant grignoter les restes. Et si l'excessivement jeune prodige n'a pu que croquer quelques miettes (cinq ballons tâtés, quatre duels, dont un gagné), l'essentiel était ailleurs : le record de précocité en BuLi était sa priorité. Avant de marcher sur l'Allemagne ?De fait, le joyau de 16 ans aurait dû ronger son frein pendant une longue année supplémentaire avant de connaître son grand baptême du feu. Mais la Ligue allemande, magnanime, a accepté en avril d'abaisser sa limite d'âge (auparavant fixée à 17 ans) pour avancer l'apprentissage du haut niveau au jeune Moukoko. Lui aurait bien eu du mal à patienter encore longtemps, lui qui faisait office d'ogre dans sa catégorie U19 (51 buts en 32 matchs)... rejointe dès l'âge de 14 ans. L'âge auquel le natif de Yaoundé a également signé un contrat juteux avec Nike, qui pourrait lui valoir la modique somme de 10 millions d'euros.