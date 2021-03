Youssouf M'Changama : " Cette qualification des Comores ne tombe pas du ciel "

Les Comores ont décroché leur qualification pour la CAN 2022 au Cameroun, grâce à leur match nul face au Togo, jeudi à Moroni (0-0). Une première pour les insulaires, mais pas forcément une surprise pour ceux qui suivent le parcours des Cœlacanthes depuis qu'Amir Abdou en est le sélectionneur (2014). Youssouf M'Changama (30 ans), le milieu de terrain des Comores et de Guingamp (Ligue 2), a pris le temps de raconter cette journée du 25 mars si particulière.

"Comme d'autres professionnels évoluant en France, je n'ai reçu qu'au dernier moment l'autorisation de rejoindre la sélection. Franchement, ça aurait été difficile à vivre de ne pas être là pour cette qualification."

Dès le coup de sifflet final, il y a eu une explosion de joie dans le stade, où 1000 spectateurs avaient été autorisés à venir. Sur le banc de touche, sur le terrain, il y avait beaucoup de cris de bonheur, de joie. Moi, pendant quelques secondes, j'ai eu un sentiment mitigé. Oui, j'étais content qu'on se qualifie. Mais un peu frustré de ne pas avoir gagné. Je voulais qu'on termine par une victoire pour notre dernier match du groupe à domicile. Puis j'ai fait un tour sur moi-même, j'ai vu tout le monde, les joueurs, le staff, les officiels, les supporters, qui étaient fous de joie, et j'ai réalisé ce que nous venions d'accomplir. Vous savez, je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup. Mais je suis vraiment heureux et fier.On s'y attendait. Le Togo était venu pour nous poser des problèmes. C'est ce qu'il a fait, et cela ne m'étonne pas. Il y avait beaucoup de locaux dans cette équipe, ils se connaissent bien, ils ont des connections parce qu'ils jouent régulièrement ensemble, ils sont habitués à jouer des matches en Afrique, dans des conditions parfois difficiles. Nous, on joue tous en Europe, et c'est parfois plus compliqué, avec la chaleur notamment. Il y a eu quelques moments compliqués pendant le match, le Togo a eu quelques occasions. À un moment, le coach, Amir Abdou, s'est énervé et nous a demandé de nous réveiller.