Youssouf Fofana, à charge de revanche

"Ce n'est pas stupide de penser à la Coupe du monde, je vais jouer mes cartes à fond." Cette phrase, Youssouf Fofana n'aurait pas imaginé pouvoir la prononcer il y a six ans, quand il tenait à bout de bras l'équipe réserve U17 de Drancy. Pourtant, après une première convaincante et pleine de personnalité avec les Bleus ce jeudi contre l'Autriche (2-0), le milieu de l'AS Monaco de 23 ans peut clairement espérer attraper le train vers le Qatar. Rescapé d'un parcours du combattant pour atteindre le monde pro, le Parisien de naissance pourrait pour une fois profiter d'un raccourci.

Il est 16 heures dans le nord-est parisien, et l'ébullition est totale au stade Paul-André qui s'apprête à recevoir pour la dernière fois de l'année les U17 de la JA Drancy. Ce dimanche 8 mai 2016, les jeunes joueurs de Saloum Coulibaly, pensionnaires de la DHR (Division honneur régionale), vont tenter de se qualifier pour la finale de la Coupe de Paris-IDF. Jour férié, gradins remplis, la joute ultime se déroule dans des conditions parfaites, où le mercure pointe à tout juste 30 degrés., se rappelle Saloum. Menés par deux fois, les Drancéens reviennent à deux partout à dix minutes de la fin.À la dernière seconde du match, la JAD obtient un penalty. Cette fois-ci, l'enceinte est plongée dans un calme plat, camouflant difficilement une tension extrême. Le capitaine, un certain Youssouf Fofana, a au bout de son pied le but de la qualification et la revanche de toute une génération.L'actuel pensionnaire de l'AS Monaco peut alors se jeter dans les bras de tous ses coéquipiers., pointe Seloum Coulibaly. Et bien que la Jeanne d'Arc ait perdu la finale quelques semaines plus tard face au Paris FC, le natif du 19arrondissement de Paris a à cette occasion redonné un véritable coup de boost à un début de carrière laborieux et provoqué sa chance de côtoyer le monde professionnel. Si personne dans l'assemblée n'aurait parié le voir défendre six ans plus tard les couleurs de l'équipe de France A, le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com