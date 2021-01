Youssef En-Nesyri, l'homme de Séville

Auteur de son premier triplé avec le Séville FC samedi contre la Real Sociedad (3-2), Youssef En-Nesyri a confirmé qu'il était définitivement l'atout offensif numéro un des Andalous cette saison. Longtemps raillé à ses débuts, l'attaquant marocain semble enfin franchir un cap à 23 ans. Tout sauf un hasard, pour un gamin arrivé à destination grâce à son talent, son travail, mais surtout une force de caractère impressionnante.

[RESUME] ?? #LaLiga Un Youssef En-Nesyri en feu (triplé) porte Séville contre la Real Sociedad dans un match fou ! Neuvième match toutes compétitions confondues sans défaite pour les Sévillans https://t.co/nvmYC5sM0F -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 9, 2021

Youssef, l'atout majeur

Les dictons ne mentent pas. Et si l'on dit "fort comme Basque", quel adjectif collerait au mieux pour qualifier la prestation de Youssef En-Nesyri. Car si la Real Sociedad s'est retroussé les manches, en faisant plier à deux reprises Séville, deuxième meilleure défense de Liga, cela a été insuffisant cependant pour faire mieux que YEN, venu planter trois banderilles pour sortir sa formation d'un match qui avait tout du piège parfait (3-2). Avec la manière, qui plus est ! Car s'il n'a eu qu'à pousser la gonfle dans le but vide dès l'entame de match, son deuxième but au milieu de quatre défenseurs adverses, puis sa déviation maligne sur un centre d'Ocampos ne doivent rien à personne. L'occasion de repartir avec le ballon du match pour la première fois depuis son arrivée dans l'écurie de Julen Lopetegui.L'ancien sélectionneur de l'Espagne ne s'était d'ailleurs pas trompé, au sortir de la Supercoupe d'Europe perdue en prolongation face au Bayern Munich, après deux gros ratés du Marocain en fin de match :