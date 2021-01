Youssef El-Arabi : "Terminer ma carrière à Caen, ce serait magnifique"

Revenu en Europe sur la pointe des pieds en 2019, Youssef El-Arabi empile les buts du côté de l'Olympiakos. Une habitude qu'il a prise il y a maintenant douze ans, après des débuts réussis au Stade Malherbe de Caen. Aujourd'hui âgé de 33 ans, l'international marocain profite de la nouvelle année pour jeter un coup d'œil dans le rétroviseur d'une carrière que beaucoup imaginaient plus prestigieuse.

"Aujourd'hui, je suis très bien installé en Grèce, tout se passe bien pour moi. Ici, les supporters me kiffent à mort."

Youssef Elarabi c'est un gamin ? pic.twitter.com/h4N4Qi3Ds4 -- ???? (@amm________) January 8, 2021

On peut dire ça, et c'est vrai que je suis content, car mon contrat a automatiquement été prolongé d'un an en fin d'année, on est toujours premiers du championnat, et je suis également en tête du classement des buteurs. Vu la saison que j'ai faite la saison dernière, il fallait répondre présent cette année. Et pour l'instant, tout me sourit.On est proches à l'entraînement et en dehors, et je suis content de jouer avec lui, car c'est une personne qui connaît parfaitement le foot. On a tous en tête sa carrière, et notamment les saisons où il a joué à Marseille. Ce n'est pas pour rien que c'est le meilleur passeur du championnat. Avoir un milieu de terrain comme lui, ça fait plaisir pour un attaquant, car il met un paquet de galettes.Les réseaux sociaux aiment bien faire parler les gens et titiller les Marseillais. On m'en a déjà souvent parlé, donc je ne vais pas revenir dessus.