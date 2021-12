Younès Belhanda : "Galatasaray-Fenerbahçe, c'est Montpellier-Nîmes puissance 1000"

Ce mardi soir, Younès Belhanda (31 ans) retrouve Galatasaray, son premier club turc, dont il a porté le maillot jusqu'au printemps dernier. Aujourd'hui à Adana Demirspor, le champion de France 2012 raconte le lien qui l'unit à la Turquie et regarde son parcours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Entretien à visage humain et garanti sans langue de bois.

"En 2012, après le titre, je ne reçois aucune offre, comme si tout ce que j'avais fait cette année-là n'intéressait personne. (...) Je l'ai mal pris, ça me paraissait illogique alors que dans le même temps, Giroud était approché par Arsenal."

J'ai toujours eu le souhait de retourner un jour à Montpellier en tant que joueur. Cet été, j'étais libre et je sortais de trois mois sans rien au moment où on discute avec le club. D'ailleurs, à ce moment-là, je me prépare à rentrer en France et à retrouver un style de vie très différent du mien, en Turquie, où il y a un confort qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et puis, je me dis que ça va aussi être compliqué pour mes enfants, au niveau des papiers, de l'école... Ici, ils apprennent des langues, l'anglais et le turc, que mes deux grands parlent couramment, en plus du français qu'on parle à la maison. Alors qu'en France... Bon, finalement, ça ne s'est pas fait avec Montpellier, puisque mon arrivée était liée à la vente d'un joueur du groupe. Mais ce n'est pas grave, ici je kiffe, mon rôle a évolué, j'ai plus de responsabilités à présent. C'est toujours le challenge sportif qui a guidé mes choix. Comme lorsque je suis parti de Montpellier en 2013.J'étais dans une période où j'en avais ras le bol de tout. En 2012, après le titre, je ne reçois aucune offre, comme si tout ce que j'avais fait cette année-là n'intéressait personne. Il y a bien eu quelques touches avec l'Inter, mais ça n'a débouché sur rien. Est-ce que c'est mon agent de l'époque qui m'a caché des offres éventuelles ? Moi, je n'y croyais pas. En tout cas, je l'ai mal pris, ça me paraissait illogique, alors que dans le même temps, Giroud Lire la suite de l'article sur SoFoot.com