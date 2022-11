Youcef Belaïli, le nouveau prince d'Ajaccio

Mal embarqué contre Strasbourg, l'AC Ajaccio a pu compter sur un grand Youcef Belaïli pour renverser la table et faire valdinguer la défense alsacienne (4-2). Titulaire pour la troisième fois depuis sa signature en Corse, le numéro 92 a apporté au promu une dose d'imprévisibilité bienvenue.

Bim bam boum

L'AC Ajaccio avait marqué huit buts lors des treize premières journées de Ligue 1. Il en a planté quatre samedi contre Strasbourg . Mieux qu'une cure de vitamines pour passer l'hiver, les Corses ont opté pour un autre remède afin de booster leur système offensif. Peut-être moins fiable, mais assurément plus pétillant : Youcef Belaïli. Mal dans ses pompes à Brest à cause de l'éloignement de sa famille, il a laissé en Bretagne un sentiment d'inachevé, et une baraque délabrée - ce qu'il a nié. Ce samedi, le nouvel enchanteur ajaccien a ressorti son habit de lumière face à un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Et la magie opère toujours.Transparent contre Auxerre le week-end dernier, Belaïli s'est rattrapé en enflammant le stade François-Coty en l'espace d'un petit quart d'heure. Son superbe centre pour Romain Hamouma a été suivi d'une main alsacienne, synonyme de penalty pour l'ACA, transformé avec une insolente sérénité (33). Son petit coup de patte le long de la ligne de touche a ensuite lancé Hamouma et créé un décalage déterminant sur l'action de l'égalisation de Mounaïm El Idrissy (34). Encore ? Il a pris le dessus sur Thomas Delaine et obtenu un nouveau penalty, dont il s'est chargé avec le même sang-froid que le premier (40).

2⃣1⃣ ???, ???, ?????, viva Belaïli ?? @ACAjaccio | #ACARCSA pic.twitter.com/cnAheYKaD2

— Ligue 1 Português (@Ligue1_POR) November 5, 2022Deux buts assortis d'une passe décisive puisqu'il a fixé Alexander Djiku et déposé un caviar sur la tête de Riad Nouri juste avant la mi-temps (45+3)., souriait Mathieu Coutadeur au micro de Prime… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com