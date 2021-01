"You'll Never Walk Alone a changé Liverpool à jamais"

Dimanche dernier, c'est bien plus qu'un chanteur qui s'est éteint. Sur les bords de la Mersey, Gerry Marsden, 78 ans, était devenu une icône. Sa version de You'll Never Walk Alone avec son groupe Gerry & The Pacemakers est entrée au panthéon d'Anfield et du football d'une manière générale. Rien de mieux que d'écouter George Sephton, speaker d'Anfield depuis 1971, livrer son regard sur une chanson devenue un mythe des stades et sur ce Gerry Marsden qui ne marchera jamais seul, même au paradis.

Gerry Marsden ne chantera jamais seul

2020 était déjà une année compliquée, 2021 ne commence pas de la meilleure des manières. Il y a quelques semaines, c'était Ray Clemencepuis Gérard Houllier, et là Gerry. Il avait beau être un chanteur, il faisait partie intégrante du Liverpool Football Club. Il y a peu, je discutais avec le directeur général du club qui m'expliquait que Liverpool a un milliard de followers dans le monde. Se dire qu'il y a aujourd'hui un milliard de personnes qui se sont réveillées en entendant la nouvelle que Gerry est décédé est un véritable choc. Toutes ces personnes connaissent, tout le monde est capable de la fredonner. Ceux qui aiment le foot ne peuvent pas être passés à côté de cette chanson.La musique et le football étaient notre quotidien. À l'époque, lorsque nous étions au lycée, les seules musiques qui passaient le midi à la sandwicherie étaient celles des Beatles et de Gerry & the Pacemakers. Au Cavern Pub, c'était la folie lorsqu'ils allaient se produire. Si l'on demande aux gens leurs groupes préférés de l'époque, c'était d'abord les Beatles puis Gerry & the Pacemakers. Ils faisaient partie de la vie des habitants. Les deux groupes se partageaient la scène. Quand la carrière des Beatles a décollé, Gerry & the Pacemakers faisaient leurs tournées avec eux, car ils avaient le même manager. Ils sont allés en Amérique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, partout en Europe. Sur la planète entière, on a chanté