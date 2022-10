Yoric Ravet : "J'ai fait le choix de jouer près de chez moi"

La saison dernière, Yoric Ravet était l'un des cadres du vestiaire du Grenoble Foot 38 stabilisé en Ligue 2 depuis cinq ans. Un an plus tard, le milieu offensif passé par l'AS Saint-Étienne, les Young Boys de Berne ou le SC Fribourg est devenu la recrue phare de l'ES Manival Saint-Ismier, pensionnaire de Régional 2. Un grand écart que l'intéressé justifie par son désir de revenir aux plaisirs simples.

Ça allait ! En ce moment, je prends du plaisir. Je vais même te dire que j'ai toujours joué dans cet objectif parce que dans le fond, c'est ce qui me rend encore meilleur. Chez les professionnels, tu essaies aussi de donner ce plaisir aux passionnés de foot. Bien sûr, il faut chercher à être efficace, mais ça reste du football. Pour le corner rentrant, j'ai l'habitude de le tenter de temps en temps !J'en avais déjà mis un ou deux...Je ne pensais pas jouer en R2 cette saison. Avec Grenoble, on m'a envoyé un mail cinq jours avant la reprise pour me dire que je n'étais pas convié à l'entraînement, alors que j'avais signé une prolongation de contrat. C'est une pilule qui n'est pas facile à avaler, mais c'est comme ça. Après, il y a des raisons familiales dans cette décision. J'ai trois enfants, et mon objectif était de rester à Grenoble parce que j'y suis bien implanté. À mon âge, je n'ai pas envie de tout remettre en cause. Je pense avoir fait la chose la plus raisonnable pour ma famille.Je laisse cela dans les mains de mon avocat. De mon côté, je peux juste dire que je suis allé signer mon contrat et que nous avons fait les vidéos de présentation et les photos avec mes filles. Elles étaient toutes contentes. Et puis après, il faut finalement leur dire que papa ne va pas jouer à Grenoble parce qu'on lui a interdit. Bref, ce genre de méthode, c'est pas réglo. C'est trop facile de proposer des contrats à tout le monde et à la fin, choisir selon la tête du client, dire oui à l'un et non à l'autre.Ah bah c'est clair ! Ce n'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé