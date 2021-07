information fournie par So Foot • 31/07/2021 à 06:00

Yohann Thuram-Kévin Fortuné : "Dommage que la Gold Cup ne soit pas médiatisée"

Cet été, il n'y avait pas que l'équipe de France qui disputait une compétition internationale. Deux autres entités affiliées à la FFF, la Guadeloupe et la Martinique, ont en effet représenté fièrement les couleurs tricolores aux États-Unis durant la Gold Cup. Pour découvrir ce tournoi regroupant les sélections d'Amérique centrale, du Nord et des Caraïbes, le Gwada Boy Yohann Thuram-Ulien et le Matinino Kévin Fortuné racontent leur aventure.

"La quasi-totalité de la Martinique suivait la Gold Cup."

L'ambiance est vraiment extraordinaire. Dommage que la Gold Cup ne soit pas assez médiatisée, car les téléspectateurs découvriraient une compétition qui n'a rien à envier à l'Euro par exemple. Les stades sont pleins et dans les rues, tu peux croiser énormément de supporters des autres nations.Cet engouement est beaucoup lié à la forte diaspora qu'il y a sur le territoire américain. Ils sont vraiment à fond derrière leurs équipes, mais ils s'intéressent également aux autres nations. Quand nous nous baladions avec nos badges de la Martinique, ils nous interpellaient pour nous dire qu'ils allaient nous voir au stade. Nous avons même joué à guichet fermé contre les États-Unis, alors qu'ils pouvaient très bien se dire que ce n'était que la Martinique en face.À n'en pas douter. Déjà, après notre qualification face au Guatemala, nous avons reçu beaucoup de messages de remerciements. Cela a donné un peu de sourire et du baume au cœur à tous les Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui en avaient bien besoin, après l'année qui vient de se dérouler.La quasi-totalité de la Martinique suivait la Gold Cup, grâce à la chaîne Martinique La Première. Nous avons même eu la chance de croiser une dizaine de supporters martiniquais, car ils vivaient sur place