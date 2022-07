Yoann Gourcuff à l'OL : un mariage de déraison

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 33e épisode, place au transfert de l'été 2010 dans l'Hexagone. Celui de Yoann Gourcuff, 24 ans et promis à un avenir radieux au moment de passer des Girondins de Bordeaux à l'Olympique lyonnais. Un mariage qui aura duré cinq ans, sans trop de frissons et avec de nombreuses déceptions.

" Ce n'était pas vraiment moi, ça ne me ressemble pas. J'ai plus subi les choses, je n'ai pas choisi que ça se passe comme ça. J'aurais préféré que ce soit plus discret. Ça me gêne plus que ça ne me fait plaisir d'être surexposé." Yoann Gourcuff

Une rock star à Gerland

Un an après le départ de la légende Juninho, l'Olympique lyonnais profite de l'été 2010 pour partir à la recherche d'une nouvelle idole, capable de transcender les foules et de permettre au club rhodanien de retrouver sa couronne de roi de France, laissée ces deux dernières années aux rivaux bordelais et marseillais. Quelques mois après avoir disputé sa première demi-finale de Ligue des champions (perdue contre le Bayern), l'OL a encore des arguments solides pour séduire les meilleurs joueurs de l'Hexagone. Jean-Michel Aulas, lui, a une idée et surtout une grande envie que ce gros coup soit Yoann Gourcuff, 24 ans et incontournable en Ligue 1 depuis deux ans sous le maillot des Girondins de Bordeaux. Bingo : le 23 août, l'international français pose ses valises dans la capitale des Gaules pour ce qui ressemble au transfert de l'été après une opération séduction intense, menée aussi par Hugo Lloris et Jérémy Toulalan, tous les deux proches du milieu. Le coût est estimé à 26 millions d'euros, bonus compris, ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de Lyon derrière Lisandro Lopez, arrivé un an plus tôt., assume sans sourciller Aulas au moment de faire les présentations à la presse. Le club phare de la dernière décennie ne pouvait pas passer à côté du joueur de celle à venir., explique Rémy Vercoutre, Gone de 2002 à 2014.Le mariage entre le meilleur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com