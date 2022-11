Yéhvann Diouf (Reims) : "Au basket, j'ai vite commencé à taper le ballon avec mes pieds"

Approché par le Bayern, la Juventus ou Tottenham à 16 ans, le portier du Stade de Reims Yéhvann Diouf s'installe enfin dans un but de Ligue 1 à 22 ans. Entretien avec un gardien passionné de F1, mais qui a pris son temps pour s'envoler.

"Je serais très fier, parce que je me sens autant français que sénégalais. On verra bien."

Être long à la détente, ce n'est pas forcément une bonne chose quand on est gardien de but. À 22 ans, Yéhvann Diouf s'apprête à vivre une huitième titularisation de rang dans les buts du Stade de Reims, après avoir démarré la saison en tant que numéro deux. Une éclosion qu'on pourrait presque trouver tardive, puisque l'on parle d'un joueur approché par le gratin européen (Bayern, Juventus, Tottenham...) à l'adolescence. Mais après avoir quitté Troyes pour le rival rémois à l'été 2019, et appris dans l'ombre de Predrag Rajković, Yéhvann Diouf tire enfin son épingle du jeu dans la Marne. Barré en début de saison par la recrue Patrick Pentz, le Franco-Sénégalais, qui a pour modèles Manuel Neuer, Alphonse Areola et Mike Maignan, a su renverser la situation, avant de stabiliser l'arrière-garde champenoise. Depuis, Diouf enchaîne les prestations de haut vol, et s'impose comme le nouveau pape de la cité des sacres. Rencontre avec un dernier rempart ancien basketteur, adepte de promenades dans les vignes avec son chien, et bientôt en vacances dans les Alpes.J'ai regardé la liste, oui. Évidemment, je n'imaginais pas être dedans. Mais j'avais ma petite liste en tête, comme tout le monde. Deschamps n'a pas forcément la même que moi, surtout pour les gardiens, et au milieu de terrain. Je ne suis pas surpris du retour de Mandanda, mais comme je connais Alban Lafont, je voulais qu'il y soit. Après, ce n'est pas illogique non plus de prendre ces trois-là qui ont été champions du monde ensemble.Je suis né en France, j'y ai toujours vécu, donc évidemment que les Bleus, ça me fait rêver. Mais attention, j'ai aussi un côté sénégalais parce que j'ai de la famille là-bas, que je vais voir depuis tout petit. J'ai la double nationalité, donc les deux possibilités. C'est cool. Quoi qu'il arrive, je serais très fier, parce que… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com