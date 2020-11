Yaz?c? et le LOSC calottent Lorient

Avec un Yusuf Yaz?c? géant et un Jonathan David enfin libéré, Lille a écrabouillé son hôte breton (4-0) et repris sa marche en avant en championnat.

Lille 4-0 Lorient

Laporte de l'enfer

Il y a la feuille de match, et tout ce qu'elle ne dit pas. Ce dimanche soir enface à des Merlus désarêtés, Yusuf Yaz?c? a inscrit deux réalisations, en a offert une à Luiz Araújo. Et quand il n'était pas en train d'améliorer ses lignes de stats, il a également eu le temps de remplir son match de beaucoup de sucreries, braquant la caméra de Telefoot sur son bun durant 80 minutes et rappelant qu'il n'y avait pas qu'en Europa League que le Turc pouvait prendre le contrôle d'une partie. Mais saétait terminée au moment où Jonathan David a clôturé le spectacle en ouvrant son compteur, brisant la malédiction dans le temps additionnel. Tout ça ferait presque oublier le plus important : le LOSC, autoritaire à domicile en clôture de cette onzième journée, est de retour dans la cour des équipes qui font peur, et le FC Lorient en a été témoin (4-0). Le voilà à deux unités du leader parisien.Au départ, il y a une petite hécatombe parmi les titulaires lillois (Çelik, Fonte, Sanches, Yilmaz) et deux formations dans le dur, entre un LOSC qui ne gagne plus en Ligue 1 et un FCL qui ne marque plus. Pas nécessairement venus pour faire jeu égal avec les canidés de Pierre-Mauroy (avec un Terem Moffi rapidement laissé seul au monde), les Merlus sont rapidement pris à la gorge (un terrible 71-29% de possession en première) et Yusuf Yaz?c?, face au jeu, se met en action (sept tentatives en 45 minutes). Avec, entre deux contrôles semelle, pas mal de: il force Andreaw Gravillon à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com