Yassine Bounou, le retour du gardien buteur

"Non ce n'est pas une Ahamada, c'est une Bounou !" Monté sur un dernier corner au fin fond du temps additionnel, le portier marocain s'est offert un but improbable d'une belle frappe du gauche. De quoi sauver les apparences pour Séville, qui rentre de Valladolid avec un point. Mais surtout offrir l'un des moments les plus fous d'une saison bien morne.

[? VIDÉO BUT] ?? #LaLiga???? Le gardien de Séville, Bono, égalise à la dernière seconde contre Valladolid !? Une frappe dans la surface, à la 94e minute !https://t.co/Yajr9KEaeY -- beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 20, 2021

Le XV de France n'a pas eu le monopole de la fin de match folle. Si Brice Dulin, en aplatissant à la 82e minute contre le Pays de Galles, a foutu les poils à pas mal d'amateurs de sensations fortes, une autre soirée, à 1200 kilomètres de Saint-Denis a décidé de passer au même moment dans une autre dimension. En effet, Yassine Bounou, gardien de but de son état, vient de faire basculer ce modeste Valladolid-Séville, jusqu'alors loin d'être inoubliable. On joue la dernière des quatre minutes de temps additionnel, moment choisi par le portier marocain pour prendre une grande respiration et monter sur le corner de la dernière chance alors que son équipe est menée d'un petit but. Bingo.Après avoir navigué dans la surface, le ballon revient sur Youssef En-Nesyri. Tout proche de voir le cuir sortir, ce dernier remet en retrait, où Jules Koundé a le réflexe de le toucher comme il peut, sans savoir que son geste est sur le point de lui valoir une passe décisive. Car derrière, d'un intérieur du pied gauche parfaitement placé, Yassine Bounou fait chavirer l'Andalousie, en laissant jaillir une joie aussi immense que communicative. Ça valait bien une course folle, un maillot retiré et une embrassade avec tout un banc de touche ivre de bonheur.