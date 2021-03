Yassine Benzia : " Cet accident, c'est la plus grosse épreuve de ma vie"

Le 3 mars à Brest, Yassine Benzia (26 ans) a rejoué en Ligue 1, plus de neuf mois après avoir été gravement blessé à la main gauche lors d'un accident de buggy. L'international algérien de Dijon a subi plusieurs opérations, a été amputé du pouce gauche, et effectue un énorme travail pour surmonter ce qu'il qualifie de "plus grosse épreuve de (sa) vie." Une épreuve qu'il a accepté de raconter, avec beaucoup de franchise et de lucidité.

"Quand je suis entré, j'ai eu comme un flash. J'ai pensé à pas mal de choses, aux moments que j'ai traversés."

"J'ai eu un grave accident, je dois vivre avec, mais je considère qu'il faut avancer. Et chaque match que je jouerai sera un pas en avant."

Je vais très bien. J'ai pu refouler une pelouse de Ligue 1, à Brest, même si ce n'était que pour quelques minutes. J'ai pu reprendre mon métier, ma passion. Cela m'a encore plus remonté le moral. Le travail a payé.Normalement. J'espérais fortement entrer quelques minutes. Le coachm'avait dit qu'il était possible que je joue quelques minutes. Évidemment, quand je suis entré, j'ai eu comme un flash. J'ai pensé à pas mal de choses, aux moments que j'ai traversés. Mais une fois sur le terrain, je me suis tout de suite senti bien. J'ai de bonnes sensations. J'avais repris l'entraînement le 31 décembre, j'ai beaucoup travaillé, j'avais également joué en février avec l'équipe réserve, lors d'un match amical à Nancy. Maintenant, j'espère juste enchaîner, jouer de plus en plus, car je n'ai pas encore quatre-vingt-dix minutes dans les jambes, et redevenir titulaire.Non, pas du tout. J'ai fait du foot toute ma vie. C'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Que ce soit à l'entraînement, ou lors des deux matchs que j'ai disputés, je n'ai ressenti aucune régression.Pas particulièrement. Lorsque je joue, je ne pense pas à ma main. J'ai une protection au bras quand je suis sur le terrain, et je pense qu'il