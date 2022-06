Yannick Cahuzac : "J'ai encore en tête l'odeur des frites et des merguez"

Quelques semaines après avoir dit définitivement "stop" aux belles pelouses de Ligue 1, Yannick Cahuzac (37 ans) enchaîne déjà sur un nouveau challenge : devenir le parrain de la quatrième édition du Vrai Foot Day, la première journée d'hommage au football amateur organisée cette année les 24 & 25 septembre prochain par So Foot. Le désormais ex-milieu de terrain du RC Lens se replonge dans ses souvenirs de terrains stabilisés, de pique-niques dans les environs d'Ajaccio avec la tunique du Gazéléc ou encore de ses dernières semaines chez les pros dans le Pas-de-Calais.

"J'ai une image dans le foot pas forcément bonne, à juste titre car il n'y a pas de fumée sans feu, mais les personnes qui me connaissent savent qui je suis et les valeurs humaines que je porte."

L'appel à projets du 18 juin de Yannick Cahuzac, parrain du Vrai Foot Day 2022

Quand vous m'avez présenté la démarche, j'ai trouvé cela super. Cela m'a rappelé mon enfance, ma jeunesse. Le football amateur, sa définition, c'est de partager des moments ensemble, ça m'a parlé. J'ai été fier que l'on pense à moi. Quand j'ai annoncé la fin de ma carrière en mai, j'ai reçu beaucoup de messages, et ce qui m'a le plus touché, c'est quand on parle de l'homme que je suis. J'ai une image dans le foot pas forcément bonne, à juste titre car il n'y a pas de fumée sans feu, mais les personnes qui me connaissent savent qui je suis et les valeurs humaines que je porte. Et puis je trouve que c'est une belle initiative, tout simplement.Mon grand-père, je sais tout ce qu'il a fait, mais je ne l'ai pas tellement connu, car quand j'étais en âge de comprendre ce qu'il avait réalisé, il était très malade. C'est en… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com