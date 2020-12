Yannick Bestaven creuse l'écart sur Charlie Dalin.

Ils ont parcouru plus de 60% de la course de ce Vendée Globe, et après tout ce parcours c'est le skipper Yannick Bestaven de Maître CoQ IV qui est seul en-tête avec plus de 140 miles nautiques du second, Charlie Dalin. Mais la route est encore longue est tout peut arriver dans cette course, à prendre l'exemple sur Damien Seguin, 4e, qui se rapproche de plus en plus du podium en n'étant plus qu'à 13 miles nautiques du 3e, Thomas Ruyaut. Jean Le Cam ferme ce Top 5 en étant à 265 miles nautiques du leader et livrant une bataille acharnée avec la 6e Isabelle Joschke et le 7e Boris Herrmann.

