Yannick Adamou : "Certains collègues ne savent pas que j'ai joué avec Icardi et Rafinha"

Trop petit pour signer pro au Barça après sept ans à la Masia, Yannick Adamou évolue désormais à l'ASL Billère, en Départemental 1. Sauveur de son équipe lors du 6e tour de la Coupe de France, le portier de 27 ans est l'atout cœur du petit poucet béarnais qui affronte ce samedi l'Aviron bayonnais (N3).

"Je veux que les gens croient en toutes les personnes qui ont un handicap dans le monde du football."

"À l'époque, on nous surclassait toujours, que ce soit avec Marc Bartra ou Martín Montoya. En fait, je n'ai quasiment jamais joué avec ma catégorie d'âge."

C'est vrai qu'au départ, j'étais plus sur un côté ou numéro neuf quand j'étais à la Fondation Samuel Eto'o, ou en centre de formation au Cameroun. En 2012, lors du tournoi en Espagne qui m'a permis de rejoindre le Barça, les gardiens se sont blessés, et l'entraîneur a demandé à ce que quelqu'un se porte volontaire. Et moi, ça ne m'a pas dérangé.Non, car je me disais qu'un gardien, c'est d'abord quelqu'un qui doit savoir jouer avec ses pieds. Les mains, c'est ce qui vient après. Au Barça, quand je suis arrivé, on me faisait beaucoup travailler les sorties de balle et le jeu au pied. Ce n'est qu'après que j'ai appris les prises de balle et le placement. Malheureusement, c'est la taillequi a un peu fait défaut.Certains, on ne les garde pas pour le comportement, ou les notes scolaires - qui sont très importantes au Barça -, mais moi, c'était la taille. Quand on m'a annoncé qu'on ne me garderait pas, ça a été dur. Je ne sais pas si c'est la chance, mais dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Moi, je n'ai pas eu la chance d'être grand.