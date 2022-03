Yamga : "Mon téléphone a pété les plombs avec les supporters iraniens"

Le deuxième meilleur buteur de la Persian Gulf Pro League est français, et il s'appelle Kevin Yamga (8 buts après 20 journées). Arrivé en octobre à Esteghlal en provenance du Danemark, l'attaquant de 25 ans a mis tout le monde d'accord en claquant d'entrée un doublé. Il n'en fallait pas tant pour séduire des supporters conquis avant même sa signature. Tout de suite adopté, le joueur formé au Chievo finira même peut-être par accéder à l'éternité si le club de Téhéran, leader avec trois points d'avance sur Persepolis, conserve sa première place jusqu'au bout du championnat...

"Avec Zeman, le lundi, on ne touchait pas le ballon. C'était de la course pendant 45 minutes, puis tu allais dans les gradins faire des sauts dans les escaliers pendant une vingtaine de minutes."

J'ai commencé le foot à Montigny-lès-Cormeilles. J'ai déménagé à Cergy, puis Saint-Ouen-l'Aumône, et c'est là que je me suis fait repérer par des recruteurs du Chievo. C'est comme ça que j'ai rejoint Vérone à 14 ans. Le club formait très bien les jeunes, on a remporté le championnat des moins de 23 ans en 2012-2013. Malheureusement, je n'ai pas eu ma chance en équipe première. Le Chievo a été pendant des années l'équipe la plus vieille d'Europe, les coachs en place comptaient beaucoup sur l'expérience. Quand on est champion d'Italie des moins de 23 ans, on bat la Juve, l'Inter, le Milan. Malgré ça, l'année d'après, aucun joueur n'est passé en équipe première, ils ont tous été envoyés en prêt.Ce n'était vraiment pas évident. En 2017, je devais partir à Ascoli, en Serie B. Ils attendaient une ouverture pour me recruter ; ça ne s'est pas fait. Dans la dernière heure du mercato, je signe finalement à Carpi. J'arrive là-bas dans des conditions un peu étranges, on n'avait pas l'impression que le coach prenait toutes les décisions. Ça ne s'est pas bien passé, je jouais à peine. J'ai réussi à partir à Pescara au milieu de la saison, oùZeman était le coach. J'ai bien aimé son idée du foot, même si les séances d'entraînement étaient épuisantes. Le lundi, on ne touchait pas le ballon. C'était de la course pendant 45 minutes sans toucher le ballon, puis tu allais dans les gradins faire des sauts dans les escaliers