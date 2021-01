Y a rien à faire, je n'accroche pas avec Rudi Garcia

Une demi-finale de Ligue des champions, un titre de champion d'automne, une victoire au Parc des Princes et dernièrement un manita dans le derby... Cela ne suffit pourtant pas à ce que Rudi Garcia fasse l'unanimité dans le rang des supporters lyonnais. S'ils reconnaissent tous le bon travail réalisé actuellement par le technicien, trois d'entre eux expliquent pourquoi ils n'arrivent toujours pas à adhérer à ses méthodes ou sa personnalité. Au point, pour certains, d'en avoir de l'urticaire.

Adrien T. : " J'aurais finalement préféré m'enfoncer avec Sylvinho "

"J'étais prêt à lui laisser sa chance et je le suis toujours. Mais je ne pense pas que Rudi Garcia soit l'entraîneur idéal pour Lyon."Adrien T.

" Rudi Garcia, je n'étais pas opposé à sa venue. J'arrive à lui donner du crédit pour les bonnes choses qu'il a faites, mais je lui impute aussi du mauvais, à savoir ses déclarations et sa gestion d'effectif. Lorsqu'il était à Marseille, on suivait ça de loin, mais il aimait déjà jouer la provoc'. C'est pour ça qu'il n'était pas très apprécié lors de son arrivée. Avec le président Aulas, le discours c'était :Il était aussi un des premiers à dire que si on n'était pas en Europe, c'était à cause de l'arrêt du championnat. Je trouve ça un peu gênant d'entendre ça quand tu es 7à la 28journée. Le fait qu'on ne soit pas européens, contrairement à beaucoup, je ne le mets pas sur le compte de l'arrêt de la saison : c'est quelque chose qui nous pendait au nez depuis quelques années. À chaque fois, on faisait un sprint monumental pour accrocher notre ticket, mais il y avait tellement d'inconstance au cours de l'année que j'avais la conviction que ça allait nous arriver tôt ou tard. Cette saison était l'occasion de se remettre en question.Ok, Garcia a réussi à apporter un vrai changement de mentalité : tout le monde a l'air investi sur tous les matchs. Au niveau de la maîtrise du jeu, c'est très bien aussi. Mais moi ce qui me dérange, c'est la gestion de l'effectif. Je prends l'exemple de Melvin Bard qui fait un très mauvais match à Angerset qui n'est rentré que trois fois en jeu depuis. Pourquoi remettre en cause tout ce qu'il Lire la suite de l'article sur SoFoot.com