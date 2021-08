Xherdan Shaqiri : le retour du gros vélo à Lyon

Un offensif polyvalent de poche qui aime rentrer faux pied et capable d'envoyer de sacrées sacoches de loin, ça ne vous rappelle rien ? En recrutant Xherdan Shaqiri, l'Olympique lyonnais renoue avec un profil qui lui manquait et qui n'est pas sans rappeler celui de Mathieu Valbuena.

Shaqiri has been directly involved in 51 goals in 96 Switzerland games #EURO2020 pic.twitter.com/xnLfZKGaGj -- UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

L'Olympique lyonnais n'est pas un club d'ailiers. Pour retrouver un semblant de trace de bouffeur de craie dont le passage entre Rhône et Saône a été une réussite, il faut remonter à 2010 et Sidney Govou. Depuis, et si l'on occulte le cas Bertrand Traoré, c'est un autre profil plus complet que les Lyonnais chérissent : le milieu excentré polyvalent. Xherdan Shaqiri rentre dans cette case, comme Mathieu Valbuena avant lui. Mais il ratisse encore un peu plus large que le Français. À son bagage technique, on peut déjà ajouter une belle expérience. Formé à Bâle, il s'échappait ensuite trois ans au Bayern Munich, mais manquait son passage à l'Inter. Direction l'Angleterre où il rejoignait Stoke City et Liverpool, trois ans dans chaque club. Résultat : 19 trophées, auxquels on peut ajouter 96 sélections avec la Suisse, dont il est le dépositaire du jeu incontesté. À chaque fois ou presque, Shaqiri a impressionné, dans la continuité ou par fragments. Depuis les départs consécutifs de Nabil Fekir et Memphis Depay, l'OL peine à retrouver ce profil capable d'enflammer un match sur une prise de balle. Comme eux, il est un excellent frappeur de coups de pied arrêtés. Et plus qu'eux, il est un tireur d'élite. De quoi faire oublier à Peter Bosz l'ailier supersonique tant désiré (comme Leon Bailey ou Moussa Diaby, deux de ses joueurs les plus utilisés à Leverkusen). Avec cette signature, le Néerlandais récupère deux mollets disproportionnés, mais surtout un profil malléable selon le dispositif, capable d'occuper tous les postes de l'attaque.