Xeka fait c'qui lui plaît

Avec Renato Sanches sur le carreau, Xeka pourrait avoir un rôle important dans la mission reconquête du LOSC face à Chelsea, ce mercredi, après avoir bu la tasse à l'aller. Et il n'aura peut-être pas d'autre chance de briller à un tel niveau un jour.

Lille Chelsea 16/03/2022 à 21h UEFA Ligue des champions Diffusion sur

Xeka your booty

Le 18 juillet dernier, au détour d'un échange musclé avec son compatriote et coéquipier Tiago Djaló , à l'entracte d'un amical anecdotique sur la pelouse du KV Courtrai, la trajectoire lilloise de Xeka a bien failli prendre une très vilaine tournure, en même temps que le LOSC devenait le temps d'un week-end la risée du pays. Et tout cela deux mois après un vibrant titre de champion de France qui avait secoué la Grand'Place , au terme d'un exercice où Miguel Ângelo da Silva Rocha avait rappelé qu'il pouvait demeurer un formidable joueur d'équipe quand on faisait appel à lui.Deux semaines tout pile après l'incident belge, et avant de purger le match de suspension que la FFF lui avait collé, le milieu à… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com