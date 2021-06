Xavier Mercier : "J'aurais mis pas mal de passes décisives à Benzema"

Son nom ne vous dit peut-être rien, bande de footix, mais Xavier Mercier est le meilleur passeur tricolore de la saison du haut de ses 15 caviars. Le numéro 10 de Louvain devance ainsi Kingsley Coman, Jonathan Bamba, Dimitri Payet ou encore Karim Benzema. Et pourtant : il n'a pas été appelé pour disputer l'Euro 2021. Un scandale sur lequel il revient, tout en évoquant sa carrière entre chômage, Rémy Cabella et Jupiler.

"Derrière Benzema, Griezmann et Mbappé, j'aurais mis pas mal de passes décisives. Ça aurait été plutôt sympa, enfin pour moi, pour eux je ne sais pas."

Plutôt oui ! C'est un classement que je n'avais jamais vu, on me l'a envoyé, je trouve surtout ça marrant. Bon, je suis quand même content de devancer des joueurs de ce calibre-là, hein ! Mais c'est un classement anecdotique, me comparer à des Français qui jouent en Angleterre ou en Espagne, ça n'a pas vraiment de sens. Je ne me considère pas au niveau de ces joueurs, je ne me prends pas au sérieux.C'est le scandale de l'année !Non franchement, c'est juste une blague, je ne boxe pas dans leur catégorie. J'ai tweeté ça comme ça un matin pour rire, d'habitude j'ai cinq retweets, là ça a buzzé, mais ça ne va pas plus loin. De toute façon, Clairefontaine et les Bleus, je connais déjà, j'ai chantéen équipe de France de futsal U21, sous les ordres d'Henri Émile ! J'ai six sélections. Et Clairefontaine, j'y suis allé avec l'UNFP en stage, ça compte, non ?Il aurait fallu créer un poste pour moi.Mais je me serais bien vu derrière Benzema, Griezmann et Mbappé. J'aurais mis pas mal de passes décisives. Ça aurait été plutôt sympa, enfin pour moi, hein. Pour eux, je ne sais pas, ils n'auraient peut-être pas aimé recevoir mes ballons mal donnés.